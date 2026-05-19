Cristiano Ronaldo, Convocado al Mundial 2026 con Portugal: Jugará Su Sexta Copa del Mundo

La selección de Portugal dio a conocer su convocatoria para el Mundial 2026 de México, Canadá y Estados Unidos, en la que se confirmó el llamado de Cristiano Ronaldo, quien jugará su sexta Copa del Mundo de la FIFA.

En una conferencia de prensa en el complejo Ciudad del Futbol en Oeiras en Lisboa, el técnico Roberto Martínez presentó la lista de 27 jugadores convocados en la que se encuentran futbolistas como Vitinha o Bruno Fernandes, además de que se hizo mención a Diogo Jota, quien falleció el año pasado.

"La lista incluye 27 nombres más uno. Perder a Diogo Jota fue un momento inolvidable y muy duro. Pero, al día siguiente, todos asumimos la responsabilidad de luchar por el sueño de Diogo y por el ejemplo que siempre representó en nuestra selección nacional. Su espíritu, su fortaleza, su ejemplo: Diogo Jota es ese más uno. Será el más uno para siempre", dijo Martínez.

¿Mundial 2026, el último de Cristiano Ronaldo?

Hace algunos meses, el futbolista portugués informó que el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá será su última aparición en esta competición en la que lleva participando desde la que acogió Alemania en 2006.

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"Seguro, es cierto porque tendré 41 años, y creo que en esta gran competición, no sé... Como decía, estoy disfrutando de este momento", dijo en una conferencia de prensa.

Lista de convocados de Portugal al Mundial 2026

La selección de Portugal forma parte del Grupo K del Mundial 2026, en el que enfrentará a Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo. Esta es la lista de 27 jugadores convocados:

Porteros: Diogo Costa (Oporto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting CP) y Ricardo Velho (Gençlerbirligi).

Defensas: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahçe), Joao Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City) y Tomás Araújo (Benfica).

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Mediocampistas: Rúben Neves (Al Hilal), Samú Costa (Mallorca), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United) y Bernardo Silva (Manchester City).

Delanteros: Joao Félix (Al Nassr), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceiçao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG) y Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

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