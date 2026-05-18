El Rey Felipe VI Vendrá a México para Partido del Mundial 2026: ¿Cuándo Es la Visita?

Este lunes, 18 de mayo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el Rey Felipe VI vendrá a México para presenciar el partido de futbol que disputarán la selección española y la de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026.

Cabe recordar que el pasado mes de marzo, Sheinbaum confirmó que había enviado una invitación a Felipe VI para asistir al Mundial y explicó que se habían remitido similares invitaciones a todos los países con los que México mantiene relaciones.

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum dijo que el Rey de España viajará el próximo 26 de junio a Guadalajara, que hoy en la mañana le entregaron la carta que le envió el monarca, y recordó por qué no lo invito a su toma de posesión.

“Hay que ponerlo en contexto, yo no invite al rey a mi toma de posesión porque había un agravio a México, que vino de una solicitud de perdón por los abusos de la llegada de los españoles y la Conquista en México, por parte del presidente López Obrador al rey”.

Sobre la visita del rey de España, Felipe VI, a México por la Copa del Mundo, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la relación diplomática entre ambas naciones sigue avanzando a favor del reconocimiento de la grandeza cultural de nuestro país. pic.twitter.com/5LLNj7FuRC — NMás (@nmas) May 18, 2026

Explicó que “a partir de ahí, en vez de que se respondiera de manera individual estando o no de acuerdo, se hizo pública la carta y vino una campaña contra López Obrador”.

Señaló que se decidido enviar dos exposiciones a España sobre mujeres indígenas y la riqueza cultural que hay en México.

“Es un momento distinto, tiene que seguir porque para nosotros es un asunto de dignidad, de reconocimiento de la grandeza cultural de México, de las civilizaciones y la grandeza cultural de México y lo que fue el periodo de la llegad de España”.

Dijo que “vamos a seguir insistiendo en eso, la gran mayoría del pueblo español está reconociendo que hubo periodo de abusos y no es que llegaron a civilizar, eso lo vamos a seguir difundiendo y es parte del humanismo mexicano”

Sin embargo, destacó que nunca se rompieron las relaciones diplomáticas, económicas, comerciales.

“Lo que hubo fue un momento de visión distinta y nosotros reivindicamos nuestra visión y de parte de ellos hubo un acercamiento a reconocer lo que hacíamos y de nosotros un reconocimiento de que ellos están visualizando y hablando de una manera distinta de lo que fue el periodo la llamada Conquista española”.

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¿Quién recibirá al rey de España?

La titular del Ejecutivo Federal indicó que apenas hoy recibió la carta del Rey Felipe VI, diciendo que viene a Guadalajara, por lo que va a ver con el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, quién recibe al monarca.

Recordó que ella no asistirá a ningun partido, y anunció que también viajará a México el presidente de Sudáfrica

"No voy a ningún partido, ni al inaugural, ni a ningún otro partido", puntualizó la mandataria.

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