NASA Capta Nueva Foto de Marte: Rover Perseverance se Toma Selfie con Paisaje Marciano de Fondo

Este martes, 12 de mayo de 2026, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) compartió nuevas imágenes de Marte.

La NASA informó que su Rover Perseverance, tomó una selfie con el impresionante paisaje marciano de fondo, en un lugar que el equipo científico denomina "Lac de Charmes".

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Rover Perseverance avanza hacia el oeste de Marte

Se trata de una selfie animada, compuesta por 61 imágenes que muestran a Perseverance apuntando su mástil hacia un afloramiento rocoso donde acababa de realizar una abrasión circular, con el borde occidental del cráter Jezero extendiéndose hacia el fondo.

Se detalló que la selfie fue capturada el 11 de marzo, el día marciano número 1797 de la misión, durante el avance más profundo del Rover hacia el oeste, más allá del cráter.

Cabe destacar que el Rover Perseverance se encuentra en su quinta campaña científica, conocida como la Campaña del Borde Norte, de su misión en el Planeta Rojo. La región del Lac de Charmes representa uno de los terrenos más interesantes desde el punto de vista científico que ha visitado.

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Con información de N+.

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