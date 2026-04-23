Rey Felipe VI Dice que México y España Son Más que Países Hermanos.

México y España son más que países hermanos, aseguró el rey Felipe VI en su discurso luego de entregar el Premio Cervantes 2025 al escritor mexicano Gonzalo Celorio, cuya vida y trayectoria, dijo, recuerdan que ambos países están unidos por un afecto compartido que perdura en el tiempo.

Los reyes Felipe VI y Letizia presidieron la ceremonia celebrada en el paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares en la que se entregó el máximo galardón de las letras españolas a Celorio, séptimo escritor mexicano premiado con el Cervantes.

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El Premio Cervantes 2025 encarna, tanto en su vida como en su obra, la expresión viva de ese encuentro y cómo a su herencia mexicana se suma una estrecha vinculación con España, destacó el rey.

"Su vida (de Celorio) y su trayectoria nos recuerdan que México y España son más que países hermanos, son culturas entrelazadas por la lengua y la cultura, unidos por una cercanía sincera y afecto compartido que perdura en el tiempo", señaló el monarca.

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"Por todo ello le damos las gracias, por representar en su obra y en su vida, ese diálogo fecundo entre tradición y creación, entre memoria y porvenir, entre México y España, por enriquecer en definitiva nuestra lengua y nuestro patrimonio como literario", destacó Felipe VI.

Enseguida felicitó nuevamente al laureado. Previamente recordó su ascendencia, vinculado a la nación ibérica.

"Nieto de un migrante asturiano, originario de la aldea de Vibaño, y de madre cubana, pero nacida en las Palmas de Gran Canaria, formado por maestros mexicanos y del exilio español, con parte de su familia establecida en España, y con una presencia frecuente en Madrid", indicó.

Felipe VI recordó dos grandes vínculos que unen a España y México en el ámbito cultural y editorial, la lengua compartida y una tradición literaria, "en un intercambio que es expresión del mestizaje que nos ha caracterizado a lo largo de la historia y todavía hoy nos moldea".

El discurso y la normalización de las relaciones

Unas palabras que pronunció en el clima de normalización de las relaciones entre ambos países después de la presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia de Barcelona el pasado fin de semana.

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La primera visita de Sheinbaum desde que es presidenta se produjo un mes después de que Felipe VI reconociera que en la conquista de América hubo "mucho abuso", tras las peticiones que se han sucedido por parte de México para que España pidiera una disculpa por los agravios en esa conquista, palabras que fueron valoradas por la presidenta mexicana.

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El rey destacó la voz literaria de Celorio, catedrático, bibliófilo, profesor y académico de la lengua, que es, al mismo tiempo, "testimonio del México moderno y espejo de la condición humana" y recordó las palabras de Celorio respecto a que el español "es la única lengua que permite atravesar 23 fronteras sin perder inteligibilidad".



Describió su trabajo en instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México en favor del idioma español y la literatura y cómo Celorio concibe la novela no solo como un género literario, "sino como un espacio de libertad y de conciencia crítica que refleja las tensiones de la vida social y humana".

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