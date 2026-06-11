‘Tony Montana’, Hermano de ‘El Mencho’, Busca Acuerdo de Culpabilidad en Estados Unidos

El narcotraficante mexicano Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, va a cambiar su declaración y aceptará culpabilidad en su próxima audiencia, en Estados Unidos, de acuerdo con un oficio en el que la defensa y la fiscalía así lo indican.

Además, pidieron al juez reagendar la audiencia de junio para el 27 de julio de 2026 o después, en la Corte en Washington D.C.

¿Quién es Antonio Oseguera Cervantes?