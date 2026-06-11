‘Tony Montana’, Hermano de ‘El Mencho’, Busca Acuerdo de Culpabilidad en Estados Unidos

El narcotraficante mexicano Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, va a cambiar su declaración y aceptará culpabilidad en su próxima audiencia, en Estados Unidos, de acuerdo con un oficio en el que la defensa y la fiscalía así lo indican.
Además, pidieron al juez reagendar la audiencia de junio para el 27 de julio de 2026 o después, en la Corte en Washington D.C.
¿Quién es Antonio Oseguera Cervantes?
Antonio Oseguera Cervantes, conocido como Tony Montana, es hermano de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien fue abatido durante un operativo durante un operativo en Tapalpa, Jalisco, en febrero de 2026.
Tony Montana es originario de Michoacán y tiene 67 años de edad.
En enero de 2023, un gran jurado federal del Distrito de Columbia presentó una acusación formal contra Antonio Oseguera Cervantes, por conspiración para el tráfico internacional de cocaína y metanfetaminas.
De acuerdo con la acusación, el hermano de El Mencho traficó droga a Estados Unidos desde enero de 1998 hasta diciembre de 2022.
Además, fue señalado por posesión de un arma de fuego para facilitar un delito de narcotráfico desde enero de 2000 hasta diciembre de 2022.
De ser declarado culpable, enfrentaría una pena mínima obligatoria de 15 años de prisión.
Estados Unidos considera que el CJNG es uno de los cárteles de la droga más grandes, peligrosos y prolíficos del país.
Según Estados Unidos, el CJNG se dedica al tráfico de grandes cantidades de drogas ilegales hacia Estados Unidos con fines de lucro y utiliza la violencia para lograr sus objetivos.