‘Tony Montana’, Hermano de ‘El Mencho’, Busca Acuerdo de Culpabilidad en Estados Unidos

Esto es lo que se sabe sobre el posible acuerdo de culpabilidad de ‘Tony Montana’, en Estados Unidos

Departamento de Justicia de Estados UnidosFoto: Reuters | Archivo

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El hermano de 'El Mencho', 'Tony Montana', cambiaría su declaración en Estados Unidos para buscar un posible acuerdo de culpabilidad. Conoce los detalles del caso.

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