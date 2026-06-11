¿Hay Bloqueo en el AICM Hoy? Así Está el Aeropuerto CDMX en la Inauguración del Mundial 2026

Toma tus precauciones si vas a viajar hoy, pues se prevé que haya manifestación y bloqueo en los accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (CDMX); aquí te damos los detalles sobre las marchas de este jueves, 11 de junio de 2026, en el marco de la inauguración del Mundial 2026.

Sigue en el LIBVEBLOG de N+ las últimas noticias sobre las marchas de hoy, en la Ciudad de México, en el marco de la inauguración del Mundial 2026.

¿Hay bloqueo en el AICM hoy?

El AICM publicó un mensaje, en sus redes sociales, en el que informó a los usuarios que “para el día de hoy se prevé la posible presencia de manifestantes en las inmediaciones de las terminales”.

Ante tal situación, que podría afectar a los viajeros, el AICM sugirió a los usuarios “llegar con suficiente anticipación al aeropuerto” e indicó que “como medida de seguridad, solo se permitirá el ingreso a los pasajeros con pase de abordar y a los acompañantes que sea estrictamente necesario”.

El AICM también recomendó a los viajeros consultar el estatus de los vuelos con las aerolíneas y mantenerse al tanto de la actualización de la información, por medios oficiales.

Aerolíneas recomiendan anticipar llegada al AICM

Aerolíneas como Volaris alertaron a sus clientes sobre la posible manifestación en el AICM, por lo que pidió a los pasajeros llegar a la terminal aérea con anticipación, para evitar contratiempos.

Volaris reiteró que “de acuerdo con las medidas implementadas por el aeropuerto, el acceso a las instalaciones estará destinado a pasajeros con pase de abordar y a los acompañantes estrictamente necesarios”.

Por su parte, Aeroméxico compartió el mensaje del AICM en el que informó sobre la posible presencia de manifestantes hoy.