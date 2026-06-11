¿Hay Bloqueo en el AICM Hoy? Así Está el Aeropuerto CDMX en la Inauguración del Mundial 2026

Toma tus precauciones: Aquí te decimos si hoy hay manifestación y bloqueo en el AICM

Bloqueo en el AICM hoy 11 de junio 2026Foto: Cuartoscuro

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¿Viajas hoy desde el AICM? Podría haber bloqueos por la inauguración del Mundial 2026. Llega con anticipación y consulta el estatus de tu vuelo.

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