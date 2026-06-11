“Va a Ganar México”: Sheinbaum Envía Mensaje a la Selección por Partido del Mundial 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió un mensaje a la Selección Nacional de Futbol previo a la inauguración del Mundial hoy, 11 de junio de 2026.

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum envió buena vibra a la selección previo al partido contra Sudáfrica, “claro que va a ganar México”, dijo.

Todo el corazón, la buena vibra, claro que va a ganar México, si tiene el apoyo de todo el pueblo de México. Sabemos que van a dejar la garra en la cancha, son jóvenes. En este momento, toda la energía de México con la selección.

Apoyo a la Selección Mexicana

La titular del Ejecutivo Federal aseguró que es un momento muy alegre y destacó que “la Seleccion está haciendo un muy buen papel y le deseamos todo lo mejor, en estos momentos no hay diferencias”, destacó.

Son momentos en los que los minutos en que se desarrolla el partido hay una emocionalidad muy grande y todos hay que poner lo mejor, lo importante es que la selección se sienta apoyada por todas y todos.

Aquí puedes ver la conferencia mañanera de hoy:

Con información de N+.

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