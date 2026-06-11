“Va a Ganar México”: Sheinbaum Envía Mensaje a la Selección por Partido del Mundial 2026

Este es el mensaje que la presidenta Sheinbaum envió a la Selección Nacional por partido del Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera de hoy, 11 de junio de 2026La presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera de hoy, 11 de junio de 2026. Foto: Gobierno de México.

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Hoy inicia el Mundial 2026 y la presidenta Sheinbaum manda buena vibra a la Selección Mexicana. Un momento de unidad y emoción para todo el país. ¿Cómo crees que será el desempeño de México?

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