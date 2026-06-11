Se Adelanta Apertura de Puertas del Estadio: ¿A Qué Hora Puedes Entrar a la Sede CDMX?

¿Vas al estadio sede Ciudad de México del Mundial 2026 hoy? Toma tus precauciones, hay varias calles cerradas, así como estaciones del Metro y Tren Ligero. Aquí te informamos a qué hora abren las puertas del inmueble este jueves, 11 de junio de 2026, para la inauguración de la Copa del Mundo.

Sigue en el LIVEBLOG de N+ las últimas noticias sobre las marchas de hoy en CDMX, en al marco del Mundial 2026.

Hoy es un día histórico para México, al convertirse en el único país que ha sido sede de un Mundial de futbol en tres ocasiones. La primera, en 1970, la segunda, en 1986, y la tercera, en 2026.

Con este hito, el ahora estadio sede Ciudad de México ha realizado la ceremonia inaugural tres veces, lo que lo convierte en un recinto único en el mundo.

Foto: N+

¿A qué hora abren las puertas del estadio sede Ciudad de México?

La apertura de las puertas del estadio sede Ciudad de México se adelantó a las 08:00 horas de este jueves, para la histórica ceremonia de la inauguración.

La FIFA anunció, la mañana de hoy, que los boletos digitales se activan a partir de las 08:00 horas en la app, "en cuanto se abran las puertas del recinto".

"Los boletos digitales para acceder hoy al Estadio Ciudad de México, se activarán en la App de FIFA a partir de las 8:00 a.m., en cuanto se abran las puertas del recinto. Tomen sus precauciones", fue el importante anuncio de la FIFA en sus redes sociales, este jueves.

Miles de aficionados se dieron cita en el estadio sede de la Ciudad de México desde muy temprano, en medio de un ambiente festivo.

Además, el Gobierno de la Ciudad de México confirmó que sí habrá acceso al Fan Festival 2026, en el Zócalo, donde cientos de aficionados llegaron desde la madrugada a hacer fila para poder ingresar.