Se Adelanta Apertura de Puertas del Estadio: ¿A Qué Hora Puedes Entrar a la Sede CDMX?

Aquí te decimos a qué hora abren hoy las puertas del estadio sede Ciudad de México del Mundial 2026

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¿Adelantan Apertura de Puertas en Estadio Sede CDMX? Así el Ingreso de Aficionados

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¡Hoy es un día histórico! México inaugura su tercer Mundial en la sede CDMX. Puertas abrieron a las 8:00 horas. Prepárate para la fiesta del fútbol. Más detalles en nuestro LIVEBLOG.

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