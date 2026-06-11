FIN DE LA COBERTURA
Inauguración Mundial 2026: Así se Vive el Día en que México Hace Historia
México hace historia al albergar por tercera vez una Copa del Mundo. A partir del 11 de junio, el Mundial 2026 traerá partidos llenos de emoción, pero también cultura, música, eventos y experiencias que harán vibrar a los aficionados. Sigue toda la cobertura y vive esta gran fiesta mundialista a través de N+.
Contexto
Sigue en vivo la inauguración del Mundial 2026 en México a través de este LIVEBLOG. Minuto a minuto te compartimos todos los detalles, espectáculos y momentos más importantes