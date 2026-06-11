Inauguración Mundial 2026: Así se Vive el Día en que México Hace Historia

México hace historia al albergar por tercera vez una Copa del Mundo. A partir del 11 de junio, el Mundial 2026 traerá partidos llenos de emoción, pero también cultura, música, eventos y experiencias que harán vibrar a los aficionados. Sigue toda la cobertura y vive esta gran fiesta mundialista a través de N+.