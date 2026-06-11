FIN DE LA COBERTURA

Inauguración Mundial 2026: Así se Vive el Día en que México Hace Historia

México hace historia al albergar por tercera vez una Copa del Mundo. A partir del 11 de junio, el Mundial 2026 traerá partidos llenos de emoción, pero también cultura, música, eventos y experiencias que harán vibrar a los aficionados. Sigue toda la cobertura y vive esta gran fiesta mundialista a través de N+.

Lila Downs, durante su presentación en la inauguración del Mundial 2026.
Shakira interpreta Dai Dai en el estadio sede CDMX, en inauguración del Mundial 2026.
Performance en la inauguración del Mundial 2026 en el estadio sede CDMX.
Maná en el estadio sede CDMX
Integrante del espectáculo por inauguración del Mundial 2026.
Aficionados Mundial 2026
Danny Ocean en inauguración del Mundial 2026.
Belinda junto a Los Ángeles Azules, en su presentación por la inauguración del Mundial 2026.

Contexto

Sigue en vivo la inauguración del Mundial 2026 en México a través de este LIVEBLOG. Minuto a minuto te compartimos todos los detalles, espectáculos y momentos más importantes

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