Marcha de la CNTE Hoy: ¿Dónde Hay Cierres por Manifestación en CDMX?

Este jueves, 11 de junio de 2026, se realiza una nueva marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México (CDMX), previo a la inauguración del Mundial 2026. Te decimos dónde hay cierres por manifestación en la capital del país.

Sigue en el LIVEBLOG de N+ con las últimas noticias sobre la mega marcha de hoy, 11 de junio, en la Ciudad de México, en el marco de la inauguración del Mundial 2026.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes de la CNTE demandan a las autoridades:

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019.

El regreso al sistema de pensiones sin Afores.

Seguridad para la comunidad escolar.

Mejores condiciones laborales.

Incremento salarial al 100% al sueldo base.

Alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones ycumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.

Toma en cuenta que las autoridades capitalinas esperan 9 marchas, 26 concentraciones, 2 rodadas ciclistas y 18 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este jueves en la capital del país. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

¿Dónde hay cierres por manifestación en CDMX?

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes de la CNTE se concentraron hoy en la alcaldía Coyoacán:

Hora: 08:00.

Lugar: Central del Sur Taxqueña, en Calzada Taxqueña No. 1320, Campestre Churubusco, alcaldía Coyoacán.

Destino: Estadio sede Ciudad de México.

Además, durante el transcurso del día los integrantes de la CNTE realizarán otras actividades, entre ellas:

11:30 horas: Concentración en el Ángel de la Independencia, en apoyo al Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio.

20:00 horas: Realizarán una Asamblea Nacional Representativa al interior de su campamento, con el fin de acordar las acciones a seguir para exigir el cumplimiento de las demandas magisteriales.

Se recomienda a los automovilistas evitar la zona, en la medida de lo posible, y usar rutas alternas.

Con información de N+.

Rar