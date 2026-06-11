Marcha de la CNTE Hoy: ¿Dónde Hay Cierres por Manifestación en CDMX?

Te decimos dónde hay cierres por manifestación de integrantes de la CNTE en la CDMX hoy, 11 de junio de 2026

Integrantes de la CNTE en inmediaciones de la SegobIntegrantes de la CNTE en inmediaciones de la Segob. Foto: Cuartoscuro

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Atención CDMX: La CNTE se moviliza hoy con cierres en Coyoacán y el Ángel de la Independencia. Conoce sus demandas y planifica tus rutas para evitar el tráfico.

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