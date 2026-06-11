¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy JUEVES 11 de Junio de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 11 de junio de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este jueves, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Tractocamión Se Sale del Camino y Provoca Aparatoso Accidente en la México-Querétaro

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

Las autoridades señalaron a las 11:46 horas que se retiraron los manifestantes en la Plaza de Cobro Tepotzotlán.

Mientras que el miércoles 10 de junio, se reportó lo siguiente:

A las 20:43 horas, en el km 42, dirección a Querétaro, hubo carga vehicular a la altura de la salida al poblado de Teoloyucan (zona industrial), sin reporte de incidentes.

A las 18:06 horas, en el km 56, dirección a Querétaro, se reportó carga vehicular a la altura de la salida al poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.

A las 15:00 horas, en el km 52, dirección a Querétaro, hubo cierre a la circulación por atención de accidente (choque por alcance entre tracto camión y automóvil).

A las 11:58 horas, en la plaza de cobro Tepotzotlán, dirección a la CDMX, se registró presencia de manifestantes, sin cierre a la circulación.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM