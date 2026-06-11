Joven Pide Ayuda tras Detención de su Madre; Estaba Junto al Líder Criminal La Tripa en Puebla

Luego de la detención Homero "N" alias "La Tripa", una joven difundió un video en donde pide ayuda para saber información sobre su madre Sandra "N" quien fue aprehendida junto al líder criminal el pasado 6 de junio en San Pedro Cholula, Puebla.

La Fiscalía General de la República (FGR) en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Homero "N" alias "La Tripa" identificado con un objetivo prioritario del estado de Morelos.

Durante este operativo, Sandra "N" presuntamente se encontraba junto al generador de violencia por lo que las autoridades también la detuvieron.

Detienen a Homero "N" alias "La Tripa" y a Sandra "N" en Puebla

"La Tripa" es acusado de delitos como homicidio y extorsión, mientras que las autoridades no han informado si a Sandra "N", se le investiga por algún ilícito.

Durante la aprehensión, agentes ministeriales le aseguraron un arma corta, dosis de droga, un vehículo y así como identificaciones falsas.

Hija de Sandra "N" pide ayuda para ella y su hermano tras la detención

Días después, la hija de Sandra "N" difundió un video en redes sociales solicitando ayuda para localizar a su madre y saber información sobre su detención, además, mencionó que ella y su hermano de solo dos años de edad dependen de su mamá, esto fue lo que dijo: "Por favor si alguna persona estuvo durante su detención que vio como ocurrió todo, por favor ayúdenme, tengo un hermanito de dos años necesitamos a nuestra mamá".

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Los hijos de la mujer están desesperados, ya que desconocen qué va a pasar con su madre, por lo que la hermana mayor pide que si alguien vio cómo la detuvieron o presenciaron el hecho se comuniquen con ella.

Al respecto, las autoridades no han dado más información sobre la situación legal de Sandra "N", no obstante, se dio la detención de Homero "N" alias "La Tripa" es un duro golpe contra la delincuencia que se vive en el estado de Morelos, por lo que se estima que el proceso de investigación sea largo.

Con información de N+

MCS