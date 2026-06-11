Joven Pide Ayuda tras Detención de su Madre; Estaba Junto al Líder Criminal La Tripa en Puebla

Sandra "N" fue detenida durante el operativo para capturar a Homero "N" alias "La Tripa" en San Pedro Cholula, Puebla; Sus hijos la necesitan.

Cae Homero "N" alias "La Tripa" y Sandra "N" en Puebla.Foto: N+

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Impactante arresto en Puebla: Sandra 'N' detenida con el líder criminal 'La Tripa'. Su hija busca desesperadamente ayuda e información. Descubre la historia completa.

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