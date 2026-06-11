¿Habrá Tormenta Hoy Durante el México vs Sudáfrica? Detalles del Clima en Estadio Sede CDMX

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer cómo estará el clima hoy, 11 de junio de 2026, durante la inauguración del Mundial de Futbol en el estadio sede en Ciudad de México (CDMX).

A través de un reporte especial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), indicó cómo estará el clima por hora, desde la ceremonia inaugural hasta el primer partido de la justa deportiva, que se disputará entre las selecciones de México y Sudáfrica.

Inauguración del Mundial 2026

Desde las 08:00 horas de hoy, el estadio sede CDMX, al sur de la capital, abrió sus puertas para el ingreso de miles de aficionados que disfrutarán de la apertura del Mundial 2026. El itinerario establecido fue el siguiente:

11:00 horas: Todos deberán estar en sus lugares. 11:30 horas: Inicio de la ceremonia de inauguración. 12:05 horas: Concluye la ceremonia de inauguración. 12:10 horas: Inicia el calentamiento de los equipos. 13:00 horas: Arranca el partido inaugural México vs Sudáfrica.

¿Habrá tormenta durante el partido inaugural?

El SMN, a través de una sección especial en su página web, dio a conocer el pronóstico del clima a detalle en la zona del estadio sede CDMX, en el cual se advirtió que hay 60% de posibilidad de tormenta en el segundo tiempo del partido:

10:00 horas : Cielo nublado; temperatura entre 20 y 22 grados, y viento de 10 km/h.

11:00 horas: Cielo medio nublado; temperatura entre 21 y 23 grados, y viento de 10 km/h.

12:00 horas: Cielo medio nublado; temperatura entre 22 y 24 grados, y viento de 10 km/h.

13:00 horas (inicio del partido): Cielo nublado; temperatura entre 23 y 25 grados; viento de 10 km/h.

14:00 horas: 60% de posibilidad de tormentas; temperatura entre 23 y 25 grados; viento de 15 km/h.

15:00 horas: 80% de posibilidad de tormentas; temperatura entre 22 y 24 grados, y viento de 20 km/h.

Lluvias en la Ciudad de México hoy

De acuerdo con el pronóstico general, esta tarde habrá cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y Estado de México (centro, este y suroeste).

Dichas precipitaciones “podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones y encharcamientos, condiciones que estarán acompañadas con descargas eléctricas, además de posible caída de granizo”, añadió el SMN.

Lo anterior debido a canales de baja presión en el interior del país, aunados a inestabilidad atmosférica y al ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México.

Según información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX, las lluvias fuertes se prevén de las 15:00 a las 21:00 horas en toda la capital mexicana.

SPB