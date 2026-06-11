¿Habrá Tormenta Hoy Durante el México vs Sudáfrica? Detalles del Clima en Estadio Sede CDMX

La Comisión Nacional del Agua informa cómo estará el clima desde las 10:00 hasta las 15:00 horas en el estadio sede Ciudad de México

Lluvia intensa en la Ciudad de México en agosto de 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoLluvia intensa en la Ciudad de México en agosto de 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Atención fanáticos del futbol! El clima para el México vs Sudáfrica en CDMX podría complicarse. Conoce aquí todos los detalles.

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