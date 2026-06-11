¿Qué Pasó en el Pentágono Hoy? Reportan Cierre por Peligroso Incidente

Este 11 de junio se reportó el cierre de varias plantas y pasillos, así como la evacuación de otros, en el Pentágono

El Pentágono visto desde el aire en Washington, el 3 de marzo de 2022. Foto: Reuters | ArchivoEl Pentágono visto desde el aire en Washington, el 3 de marzo de 2022. Foto: Reuters | Archivo

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Hoy, el Pentágono enfrenta un incidente peligroso que ha llevado al cierre y evacuación de zonas. Conoce cómo los sistemas de seguridad están respondiendo a esta amenaza.

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