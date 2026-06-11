¿Qué Pasó en el Pentágono Hoy? Reportan Cierre por Peligroso Incidente

Este jueves 11 de junio de 2026, se reportó el cierre de varias plantas y pasillos del Pentágono, en Virginia, Estados Unidos de América (EUA).

"Varias plantas y pasillos del Pentágono han sido cerrados y otros están siendo evacuados", dijo Haley Britzky, reportera de CNN en el Departamento de Guerra, citando a fuentes familiarizadas con la situación.

Mientras que en una publicación en la red social X, los responsables del servicio de bomberos y rescate del condado de Arlington, Virginia, señalaron que se estaba investigando un incidente con materiales peligrosos en el Pentágono.

ACFD units, including our Hazardous Materials Team, are currently operating at the Pentagon in support of PFPA’s Hazmat Team during a hazardous materials incident. pic.twitter.com/7qzOzbwh8W — Arlington Fire & EMS (@ArlingtonVaFD) June 11, 2026

¿Qué pasó en el Pentágono?

Sean Parnell, portavoz del Pentágono, explicó en un correo electrónico que el Pentágono cuenta con sistemas ‌sofisticados para garantizar la seguridad ⁠del edificio y sus ocupantes.

“Estos sistemas han detectado un problema de calidad del aire que requiere medidas de precaución hasta que determinemos ‌su gravedad", dio a conocer.

"El Departamento está aplicando los protocolos de protección estándar, incluyendo una orden de confinamiento para la zona afectada. Los ‌equipos de ‌respuesta están desplegados y listos para brindar apoyo a los ocupantes del edificio".

Evacuación

Según CNN, el edificio quedó cerrado, se evacuó a las personas de varias plantas y los equipos de emergencia llevaban máscaras antigás y trajes de protección ‌química.

Además, indicó que los pisos del segundo al quinto, así como algunos pasillos, estaban cerrados.

El Pentágono, un edificio ‌pentagonal atacado durante los atentados de Al Qaeda del 11 de septiembre de 2001, es uno de los edificios de oficinas más ‌grandes del mundo.

Con información de Reuters.

SPB