¿Tembló en México Hoy?: Magnitud y Epicentro de los Sismos este Jueves 11 de Junio 2026

Conoce aquí los detalles de los temblores registrados en las últimas horas en la República Mexicana

Instalaciones espejo del Servicio Sismológico Nacional en Hidalgo. Foto: UNAMInstalaciones espejo del Servicio Sismológico Nacional en Hidalgo. Foto: UNAM

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¿Tembló en México hoy? Descubre los detalles de los sismos de este jueves 11 de junio de 2026 y cómo preparar tu mochila de emergencia con consejos de expertos.

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