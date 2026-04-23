Matan a Lina Rodríguez, Secretaria Nacional de Mujeres Ganaderas de México.

Lina Alejandra Rodríguez Castillo, secretaria Nacional de Mujeres Ganaderas de México (MUGAM), fue asesinada en Chihuahua, presuntamente por un sujeto que la atacó con arma blanca en un negocio de granos.

Autoridades locales y federales lamentaron el deceso, mientras que otras organizaciones condenaron los hechos de violencia perpetrados contra la empresaria ganadera y presidenta de MUGAM en su entidad.

La agresión ocurrió este miércoles 22 de abril, alrededor de las 16:00 horas, en un establecimiento de Agro Cali, ubicado en el kilómetro 111 de la carretera Cuauhtémoc–La Junta, de acuerdo con reportes locales.

Supuestamente, un hombre armado con un cuchillo entró al local y agredió a varias mujeres, entre ellas, Lina Rodríguez, quien murió en el lugar.

Se reportó que otra mujer resultó gravemente herida y fue trasladada de emergencia a un hospital, pero su identidad no ha sido confirmada.

Las autoridades de Chihuahua no han informado oficialmente el saldo del ataque. De forma preliminar, se reportó que hubo arrestos.

En tanto, la Fiscalía de Distrito Zona Occidente informó a medios locales que el caso fue turnado a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, que continuará con la investigación.

Lamentan el asesinato

MUGAM, la primera asociación ganadera integrada exclusivamente por mujeres del país, dijo que Lina Rodríguez fue una mujer de "fe inquebrantable, apegada a Dios" en su su incansable trabajo por el gremio ganadero.

"Despedimos con tristeza a una líder, madre y amiga ejemplar, cuyo legado de entrega y amor al campo mexicano permanecerá para siempre entre nosotras. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos ante esta irreparable pérdida", dijo.

Igual se manifestaron el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, la secretaría de Desarrollo Rural de Chihuahua, la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCh) y las delegaciones de MUGAM en Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Jalisco, Chiapas y Sonora.

MUGAM de Chihuahua dijo que no se trata de un adiós, sino un hasta pronto. Identificó a Lina Rodríguez como un "alma hermosa, valiente y llena de luz", entregada y apasionada por lo que hacía.

Video: Autoridades Desarticulan Más de 20 Bandas de Secuestradores en Chihuahua.

"Tu recuerdo vivirá siempre en cada rincón de MUGAM Chihuahua, en cada proyecto que comenzamos juntas, en cada risa compartida y en cada sueño que nos inspiraste a alcanzar. Gracias por tanto, amiga. Te vamos a extrañar siempre", indicó.

La UGRCh dijo que la lideresa era una mujer decidida y la impulsora de la apertura del Capítulo Chihuahua de la Asociación de Mujeres Ganaderas de México (MUGAM).

"Buscó de manera permanente oportunidades para la capacitación de las socias, para poder desarrollar de mejor manera esta actividad económica", reconoció.

Asimismo, la organización condenó de manera enérgica cualquier manifestación de violencia e hizo un llamado a la preservación del Estado de Derecho, así como a la construcción de condiciones de seguridad para el desarrollo de las actividades productivas y el bienestar de las familias que dependen de éstas.

La senadora con licencia Andrea Chávez dijo que se trató de un "cobarde asesinato" y exigió el esclarecimiento del caso para que no quede impune.

"Con mucha rabia y tristeza me entero del cobarde asesinato de nuestra querida compañera Lina Rodríguez, representante de las mujeres ganaderas en nuestro estado, y una madre trabajadora, ejemplar y valiente.

"Externo mi más fuerte abrazo a su bella familia, a su pequeña hija, a sus compañeras y compañeros del gremio ganadero y a todo Cuauhtémoc. Exigimos con fuerza el esclarecimiento de su caso sin impunidad. Justicia inmediata por Lina, compañera y amiga", agregó.

Hasta la noche de este miércoles, las autoridades estatales no se habían posicionado al respecto.

Historias recomendadas:

ASJ