Enviado Especial de Trump Pide a FIFA Sustituir a Irán Por Italia en el Mundial

Un alto representante del presidente estadounidense Donald Trump pidió a la FIFA que sustituya a Irán por Italia en el Mundial de Futbol, informó el miércoles 23 de abril el Financial Times.

El plan es un intento de reparar las relaciones entre Trump y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, después de que ambos se distanciaran a raíz de los ataques del presidente estadounidense contra el papa León XIV por la guerra de Irán, informó el FT, citando a personas familiarizadas con el asunto.

"Confirmo que he sugerido a Trump y a (el presidente de la FIFA, Gianni) Infantino que Italia sustituya a Irán en el Mundial.

"Soy italiano de nacimiento y sería un sueño ver a la Azzurri en un torneo organizado por Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen el palmarés necesario para justificar su inclusión", declaró Paolo Zampolli al FT.

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La Casa Blanca, la FIFA, la Federación Italiana de Futbol (FIGC) y la Federación Iraní de Fútbol (FFIRI) no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.

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La Azurri eliminada

Italia sufrió un duro golpe en marzo después de que la selección se quedara fuera del Mundial por tercera vez consecutiva tras caer 4-1 en la tanda de penales ante Bosnia y Herzegovina en la final de la repesca de la UEFA.

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El FT informó que Irán emitió un comunicado el miércoles en el que afirmaba que estaba preparado para el torneo y tenía previsto participar.

Reuters no pudo verificar inmediatamente el reporte.

Irán había declarado a principios de abril que solo decidiría sobre la participación de la selección en el Mundial una vez que recibiera una respuesta de la FIFA sobre el traslado de sus partidos de Estados Unidos a México.

En días pasados, medios de la república islámica indicaron que las autoridades seguían analizando la asistencia del cuadro de "Los leones" al torneo internacional.

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Con información de Reuters

ASJ