Italia es Eliminada por Bosnia en Repechaje y se Queda Sin Mundial por Tercera Vez Consecutiva 

Por tercera vez seguida, la Selección de Italia verá la Copa del Mundo desde la comodidad de su casa, por televisión. Y es que el combinado italiano fue eliminado por Bosnia en la repesca rumbo al Mundial 2026.

Luego de empatar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios, más tiempos extras, el partido Bosnia vs Italia se fue a tanda de penales. Desde los once pasos se definió el boleto mundialista, que se quedó con los bosnios gracias al 4-1 definitivo.

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En el estadio de Zenica, La Nazionale se puso adelante 1-0 con un gol de Moise Kean a los 15 minutos. La emoción se puso del lado de los italianos, al menos en el primer tiempo..

Pero al minuto 41 el zaguero italiano Alessandro Bastoni fue expulsado y dejó a su equipo en inferioridad numérica. La misión azul se complicaba.

Ya en la parte complementaria Bosnia igualó 1-1: Fue por medio del delantero Haris Tabakovi, quien anotó al minuto 79 y desató la euforia en su estadio. Así finalizaron los 90 minutos y luego, en los tiempos extras, tampoco se movió la pizarra.

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En tanda de penales, por Italia fallaron Pio Esposito y Bryan Cristante; además, el guardameta Gianluigi Donnarumma no pudo detener ninguno de los cuatro lanzamientos de los bosnios, que jugarán el segundo Mundial de su historia gracias al 4-1 desde los once pasos.

Bosnia, que disputará su segundo Mundial luego de Brasil 2014, se enfrentará en el grupo B a Canadá, Catar y Suiza.

Mundial 2026: Suecia sella su pasaporte, luego de vencer a Polonia en repechaje

También Polonia quedó marginada del Mundial 2026, debido a que cayó 3-2 ante la Selección de Suecia, en el juego de repesca disputado en el Friends Arena de Estocolmo.

El 1-0 fue anotado por Anthony ⁠Elanga para Suecia, al minuto 19, pero Polonia igualó 1-1 a los 33’ gracias al tanto de Nicola ‌Zalewski. Y justo antes de la pausa de medio tiempo, a los 44’, nuevamente los suecos se adelantaron con el 2-1 de Gustaf Lagerbielke.

Ya en la segunda parte, los polacos lograron el 2-2 gracias a Karol Swiderski en el minuto 55. No podía estar más parejo el trámite del encuentro.

En los minutos finales, el goleador sueco Viktor Gyokeres ​aprovechó el caos en el área polaca para rematar hacia las redes y poner el 3-2 definitivo en la pizarra al 88’. Así finalizó esta emocionante repesca de la UEFA.

Luego de la derrota contra Suecia, el delantero polaco Robert Lewandowski publicó una foto en su cuenta oficial de Instagram, al ritmo de la canción Time to Say Goodbye (Hora de decir adiós).

Sin texto, pero con mensaje, hace referencia a la despedida del futbolista del equipo nacional de su país a sus 37 años, con el que ha disputado 165 encuentros, incluidos 13 a lo largo de cuatro Eurocopas (2012, 2016, 2021 y 2024), y siete en dos Mundiales, en 2018 y 2022, aunque ahora se quedará fuera del tercero y último al que aspiraba.

Así las cosas, Suecia es el último invitado del Grupo F del Mundial 2026, junto a ⁠Países Bajos, Japón y Túnez. Los suecos regresan a una justa mundialista, luego de hacerlo por última vez en Rusia 2018.

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