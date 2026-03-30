En la Fecha FIFA de marzo se llevará a cabo el partido México vs Bélgica, que será una dura prueba para los pupilos de Javier Aguirre. Para enfrentar a los Diablos Rojos, el entrenador del Tricolor hará varias modificaciones a lo largo de los 90 minutos.

La idea de “El Vasco” Aguirre es observar a la mayor cantidad de jugadores posible, con miras a definir la lista de futbolistas que acudirán al Mundial 2026. Así que aquellos jugadores que no vieron acción en el empate sin goles ante Portugal, tendrán oportunidad de mostrarse.

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El partido es una magnífica oportunidad para reivindicarse con la afición, que resultó decepcionada luego del empate 0-0 ante Portugal el sábado anterior.

México, bajo la dirección técnica de Javier Aguirre, ha generado dudas y críticas por su accionar en la cancha. De hecho, en la reinauguración del Estadio Azteca, los aficionados no dudaron en abuchear al tricolor al finalizar el encuentro ante los lusos, este 28 de marzo.

Así que el partido México vs Bélgica de este martes 31 de marzo, de carácter amistoso rumbo al Mundial 2026, cobra más importancia. Sobre todo porque será la última prueba de alta exigencia antes de la justa mundialista.

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México vs Bélgica: ¿Dónde ver el partido amistoso rumbo al Mundial 2026?

El partido México vs Bélgica se disputará en Estados Unidos, en el Soldier Field de Chicago, Illinois. La cita para que ruede la pelota es a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Si quieres ver en vivo y gratis este partido, lo puedes hacer a través de la señal de Canal 5, en televisión abierta. También está la opción de señal de paga que es TUDN. Si lo prefieres, puedes recurrir a ViX, la plataforma de streaming.

México vs Bélgica: Posibles alineaciones del partido amistoso rumbo al Mundial 2026

Alineaciones probables para el partido México vs Bélgica de la Fecha FIFA que se disputará este 31 de marzo en territorio estadounidense. De no haber cambios de última hora, por ajustes tácticos o lesiones durante el calentamiento, ambos equipos saltarán a la cancha con los siguientes futbolistas:

México: Raúl Rangel, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Richard Ledezma, Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Orbelín Pineda, Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez.

Bélgica: Senne Lemmens, Brandon Mechele, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Thomas Meunier, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Charles De Ketelaere, Kevin De Bruyne, Jéremy Doku y Dodi Lukebakio.

México llega al partido ante Bélgica con un buen balance a secas, si se toman en cuenta los últimos 10 partidos: 5 empates, 3 triunfos y 2 derrotas. Pero no hay que engañarse, la derrota por goleada exhibió el mal funcionamiento del equipo, mientras que los empates también generaron críticas.

A continuación los resultados de los últimos 10 partidos de la Selección Mexicana:

México 0-0 Japón, el 6 de septiembre del 2025

México 2-2 Corea del Sur, el 9 de septiembre del 2025

México 0-4 Colombia, el 11 de octubre del 2025

México 1-1 Ecuador el 14 de octubre del 2025

México 0-0 Uruguay, el 15 de noviembre del 2025

México 1-2 Paraguay, el 18 de noviembre del 2025

Panamá 0-1 México, el 22 de enero del 2026

Bolivia 0-1 México, el 25 de enero del 2026

México 4-0 Islandia, el 25 de febrero del 2026

México 0-0 Portugal, el 28 de marzo del 2026

Por el contrario, Bélgica es un equipo que se caracteriza por su juego dinámico y su gran capacidad goleadora. Entre sus resultados más recientes hay varios resultados con marcadores holgados. Apenas el sábado anterior goleó 5-2 a Estados Unidos.

Bélgica 3-0 Ucrania, el 23 de marzo del 2025

Macedonia del Norte 1-1 Bélgica, el 6 de julio del 2025

Bélgica 4-3 Gales, el 9 de julio del 2025

Lichtenstein 0-6 Bélgica, el 4 de septiembre del 2025

Bélgica 6-0 Kazajistán, el 7 de septiembre del 2025

Bélgica 0-0 Macedonia del Norte, el 10 de octubre del 2025

Gales 2-4 Bélgica, el 13 de octubre del 2025

Kazajistán 1-1 Bélgica, el 15 de noviembre del 2025

Bélgica 7-0 Liechtenstein, el 18 de noviembre del 2025

Estados Unidos 2-5 Bélgica, el 28 de marzo del 2026

Así las cosas, Bélgica suma 37 goles a favor en 10 partidos, en los que tramitó 7 victorias y 3 empates. Y sólo recibió 11 tantos en contra.

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Con información de N+

RGC