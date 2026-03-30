Alineaciones México vs Bélgica: Así Sería el Posible Once del Partido Rumbo al Mundial 2026
N+ | Roberto G. Castañeda
Luego del empate sin goles con Portugal, la Selección Mexicana jugará otro partido de alta exigencia ante Bélgica. Estos son los detalles
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En la Fecha FIFA de marzo se llevará a cabo el partido México vs Bélgica, que será una dura prueba para los pupilos de Javier Aguirre. Para enfrentar a los Diablos Rojos, el entrenador del Tricolor hará varias modificaciones a lo largo de los 90 minutos.
La idea de “El Vasco” Aguirre es observar a la mayor cantidad de jugadores posible, con miras a definir la lista de futbolistas que acudirán al Mundial 2026. Así que aquellos jugadores que no vieron acción en el empate sin goles ante Portugal, tendrán oportunidad de mostrarse.
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El partido es una magnífica oportunidad para reivindicarse con la afición, que resultó decepcionada luego del empate 0-0 ante Portugal el sábado anterior.
México, bajo la dirección técnica de Javier Aguirre, ha generado dudas y críticas por su accionar en la cancha. De hecho, en la reinauguración del Estadio Azteca, los aficionados no dudaron en abuchear al tricolor al finalizar el encuentro ante los lusos, este 28 de marzo.
Así que el partido México vs Bélgica de este martes 31 de marzo, de carácter amistoso rumbo al Mundial 2026, cobra más importancia. Sobre todo porque será la última prueba de alta exigencia antes de la justa mundialista.
México vs Bélgica: ¿Dónde ver el partido amistoso rumbo al Mundial 2026?
El partido México vs Bélgica se disputará en Estados Unidos, en el Soldier Field de Chicago, Illinois. La cita para que ruede la pelota es a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).
Si quieres ver en vivo y gratis este partido, lo puedes hacer a través de la señal de Canal 5, en televisión abierta. También está la opción de señal de paga que es TUDN. Si lo prefieres, puedes recurrir a ViX, la plataforma de streaming.
México vs Bélgica: Posibles alineaciones del partido amistoso rumbo al Mundial 2026
Alineaciones probables para el partido México vs Bélgica de la Fecha FIFA que se disputará este 31 de marzo en territorio estadounidense. De no haber cambios de última hora, por ajustes tácticos o lesiones durante el calentamiento, ambos equipos saltarán a la cancha con los siguientes futbolistas:
México: Raúl Rangel, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Richard Ledezma, Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Orbelín Pineda, Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez.
Bélgica: Senne Lemmens, Brandon Mechele, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Thomas Meunier, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Charles De Ketelaere, Kevin De Bruyne, Jéremy Doku y Dodi Lukebakio.
México llega al partido ante Bélgica con un buen balance a secas, si se toman en cuenta los últimos 10 partidos: 5 empates, 3 triunfos y 2 derrotas. Pero no hay que engañarse, la derrota por goleada exhibió el mal funcionamiento del equipo, mientras que los empates también generaron críticas.
A continuación los resultados de los últimos 10 partidos de la Selección Mexicana:
- México 0-0 Japón, el 6 de septiembre del 2025
- México 2-2 Corea del Sur, el 9 de septiembre del 2025
- México 0-4 Colombia, el 11 de octubre del 2025
- México 1-1 Ecuador el 14 de octubre del 2025
- México 0-0 Uruguay, el 15 de noviembre del 2025
- México 1-2 Paraguay, el 18 de noviembre del 2025
- Panamá 0-1 México, el 22 de enero del 2026
- Bolivia 0-1 México, el 25 de enero del 2026
- México 4-0 Islandia, el 25 de febrero del 2026
- México 0-0 Portugal, el 28 de marzo del 2026
Por el contrario, Bélgica es un equipo que se caracteriza por su juego dinámico y su gran capacidad goleadora. Entre sus resultados más recientes hay varios resultados con marcadores holgados. Apenas el sábado anterior goleó 5-2 a Estados Unidos.
- Bélgica 3-0 Ucrania, el 23 de marzo del 2025
- Macedonia del Norte 1-1 Bélgica, el 6 de julio del 2025
- Bélgica 4-3 Gales, el 9 de julio del 2025
- Lichtenstein 0-6 Bélgica, el 4 de septiembre del 2025
- Bélgica 6-0 Kazajistán, el 7 de septiembre del 2025
- Bélgica 0-0 Macedonia del Norte, el 10 de octubre del 2025
- Gales 2-4 Bélgica, el 13 de octubre del 2025
- Kazajistán 1-1 Bélgica, el 15 de noviembre del 2025
- Bélgica 7-0 Liechtenstein, el 18 de noviembre del 2025
- Estados Unidos 2-5 Bélgica, el 28 de marzo del 2026
Así las cosas, Bélgica suma 37 goles a favor en 10 partidos, en los que tramitó 7 victorias y 3 empates. Y sólo recibió 11 tantos en contra.
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Con información de N+
RGC