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¿Dónde Ver En Vivo y Gratis el Partido Amistoso México vs Bélgica? Canales y Horario en México

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El partido contra Bélgica será el segundo de la Fecha FIFA para la Selección Mexicana

¿Dónde Ver En Vivo y Gratis el Partido Amistoso México vs Bélgica? Canales y Horario en México

Bégica será el segundo rival de México en la Fecha FIFA de marzo. Foto: Getty Images

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El próximo martes 31 de marzo se jugará el México vs Bélgica, en lo que será el segundo partido amistoso de la Fecha FIFA para el cuadro tricolor. El conjunto belga es una potenica europea, por lo que la Selección Mexicana tendrá que emplearse a fondo si quiere conseguir un resultado positivo. Este encuentro se llevará a cabo en el Soldier Field de Chicago, Estados Unidos y si aún no sabes dónde ver el encuentro, en N+ te decimos a qué hora ver el juego en vivo, gratis y qué canal lo transmite en TV.

Este compromiso, marcará el cierre de la Fecha FIFA para el equipo que dirige Javier Aguirre. En el primer juego, ante Portugal, se consiguió un empate sin goles tras lo cual el 'Vasco' aseguró que "estos jugadores pasaron esta prueba de fuego". "Hay que tener pantalones, que el jugador no se esconda y al final estos jugadores no se escondieron ante un equipo top como es Portugal", aseguró el estratega de la Selección Mexicana.

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¿Dónde ver el partido amistoso México vs Portugal?

Podrás ver en vivo este partido, en México, a través de las siguientes opciones:

  • Canal 5 - televisión abierta
  • TUDN  - televisión de paga
  • ViX - streaming

Video: Selección Mexicana: Así queda la Convocatoria para Enfrentar a Portugal y Bélgica

 

Horario del México vs Portugal en el Estadio Banorte

El partido amistoso México vs Bélgica está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México (CDMX), del próximo 31 de marzo.

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DB

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