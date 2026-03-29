Alexa Grasso Deja Inconsciente a Maycee Barber con Nocaut Fulminante: "Trabajé Durísimo".

La mexicana Alexa Grasso volvió a la élite del peso mosca femenino de la Ultimate Fighting Championship (UFC, por sus siglas en inglés) tras noquear de manera fulminante en el primer asalto a Maycee Barber la noche del sábado 28 de marzo en la Climate Pledge Arena, en Seattle, Washington.

El desenlace llegó alrededor de los 2:40 minutos, cuando la tapatía conectó un potente golpe de izquierda a la parte baja del rostro que mandó a Barber directo a la lona. Fuen un recto limpio, aprovechando la apertura defensiva de la estadounidense.

Al momento del impacto, el público gritaba "¡México!" al fondo y ondeba el Lábaro Patrio.

Grasso conectó con buen timing y precisión y la nacida en Colorado quedó sin respuesta. Luego de que su rival cayó, la originaria de Guadalajara intentó asegurar la victoria con una sumisión antes de que el árbitro, Mike Beltran, detuviera de inmediato la pelea.

Barber permaneció tendida e inconsciente cerca de un minuto. Fueron momentos de tensión, pero finalmente logró recuperarse y estuvo presente en el anuncio oficial del resultado.

La mexicana celebró la victoria, pero vio que su oponente estaba muy mal y esperó a que reaccionara en señal de respeto, de acuerdo con videos compartidos con la transmisión oficial del combate.

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La victoria de este sábado cortó una racha negativa para la ex campeona, quien no ganaba desde que conquistó el título ante Valentina Shevchenko en UFC 285. Además, frenó el paso de Barber, que llegaba con siete triunfos consecutivos.

El resultado devolvió a Grasso a la conversación en la división, luego de superar lesiones y una serie de resultados adversos. Su actuación, por la contundencia del final, ya es señalada como candidata a nocaut del año.

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"Trabajé durísimo"

Luego de su victoria sobre Maycee Barber, la mexicana Alexa Grasso dijo que estaba contenta y atribuyó el resultado a todo su trabajo de los últimos meses.

"Estoy muy contenta, la verdad es que trabajé durísimo para esta victoria y nada, bien contenta", comentó en entrevista con la UFC.

La tapatía dijo que sus sparrings fueron muy fuertes y todo el entrenamiento rindió frutos en el octágono.

"He trabajado durísimo, todos estos tres meses, de verdad, los entrenamientos estuvieron durísimos, mis sparrings estuvieron durísimos, y es lo padre, cuando entrenas así de fuerte, obviamente la pelea es tal cual como entrenaste", comentó.

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Asimismo, dijo que no podía celebrar sabiendo que la estadounidense no reaccionaba sobre la lona.

"Estamos en un trabajo duro, obviamente la pelea es dura, no podía yo ponerme ahí a brincar sabiendo que ella todavía no estaba consciente, entonces nada", indicó.

"Siempre le pido a Dios por mí, por mi oponente, que siempre estemos bien, entonces me da gusto que ella esté bien y sé que va a regresar mucho mejor", agregó.

La peleadora no descartó competir en la división de 125 libras y mandó un mensaje para animar a otras chicas que se preparan en las artes marciales mixtas.

"Vayan a entrenar, pónganse fuertes, tanto física, mental, espiritualmente, aprendan a defenderse también, me encanta que sigan más chicas yendo a torneos, a peleas, con todo", abundó.

Alexa Grasso fue la primera mujer mexicana campeona mundial en UFC. Ganó en la categoría de peso mosca en 2023, cuando sometió a Valentina Shevchenko. Su récord profesional es de 17 victorias, 5 derrotas y un empate.

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ASJ