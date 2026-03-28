Detallan Saldo de Operativo por México vs Portugal Con Asistencia de Miles de Fans

El gobierno de la Ciudad de México detalló que fue favorable el saldo del operativo Kukulcán desplegado por el partido de México contra Portugal y contabilizó la asistencia de miles de fans la noche de este sábado 28 de marzo.

En un comunicado, la autoridad enlistó las movilizaciones previas a la reinauguración del Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, donde fue el encuentro entre la escuadra tricolor y la selección lusitana. Asimismo, afirmó que se dieron atenciones a estas protestas.

"Miles de aficionadas y aficionados se dieron cita en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, recorriendo a pie la conocida 'última milla' en condiciones de seguridad y organización. Los filtros implementados permitieron un acceso ágil, fluido y ordenado al recinto", se indicó.

La CDMX aseguró que asistieron 10 mil personas al Zócalo capitalino, donde fueron instaldas pantallas, para ver el juego que terminó en empate sin goles.

Igual reportó la decenas de pruebas de alcoholemia realizadas, la detención de 17 presuntos revendedores y dio cuenta de los casi 46 mil aficionados y aficionadas trasladados al coloso de Santa Úrsula mediante unidades del transporte público.