Carrera Contrarreloj en Mina El Rosario: Suministran Oxígeno y Agua a los 4 Mineros Atrapados

Brigadistas del Ejército mexicano, en coordinación con personal de la minera, intensifican los trabajos de rescate en la mina Santa Fe, ubicada en la localidad de Chele, municipio de El Rosario, Sinaloa, donde el pasado miércoles ocurrió un colapso que dejó a cuatro mineros atrapados a más de 300 metros de profundidad.

Las labores se realizan a marchas forzadas y de manera ininterrumpida durante las 24 horas del día, con equipos organizados en rondas de cuatro a cinco horas. Hasta el momento, los rescatistas han logrado avanzar a más de 260 metros, colocando tablones de madera para garantizar un acceso seguro en las zonas afectadas.

Continúan los Trabajos para Rescatar a 4 Trabajadores Atrapados por un Derrumbe en Mina en Sinaloa

Maniobras de emergencia

Entre las estrategias previstas se contempla la construcción de contrapozos y el descenso a rappel para llegar hasta el punto donde se encuentran los trabajadores atrapados. Las condiciones dentro de la mina son complejas, con riesgo de filtraciones de agua; sin embargo, estas mismas podrían permitir la entrada de oxígeno, lo que mantiene la esperanza de encontrar con vida a los mineros.

En la zona se ha desplegado un importante operativo con vehículos de emergencia, un puesto de control de Protección Civil, personal especializado y constantes suministros de materiales. Durante todo el día han ingresado unidades cargadas con tablones y equipo necesario para las maniobras.

Autoridades y rescatistas coinciden en que las próximas horas serán decisivas, ya que cada minuto que pasa reduce las probabilidades de rescatar con vida a los mineros atrapados.

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