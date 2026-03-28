Recolectan 700 Toneladas de Hidrocarburo en 480 Kilómetros de Costa en Veracruz y Tamaulipas

La tarde de este sábado 28 de marzo, por medio de un comunicado, se informó que el Grupo Interinstitucional y autoridades mantienen el control de la contaminación por hidrocarburos en costas del golfo de México, asegurándose así que hay playas limpias como resultado de las acciones coordinadas de atención, contención y saneamiento.

En el comunicado se da a conocer que se han mantenido acciones de contención, búsqueda y localización, recolección, limpieza e investigación. Asimismo, se informó que al día de hoy se han recolectado más de 700 toneladas de contaminante y, respecto a las acciones en altamar, para evitar su arribo a las playas, se han recolectado 40 toneladas de contaminante.

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En este sentido, se informó que se han atendido 39 playas, lo que se traduce en más de 480 kilómetros de costa, así como ecosistemas sensibles como manglares y esteros, principalmente en playas de Veracruz y Tamaulipas.

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Continúan las acciones para determinar el origen del derrame en el golfo de México

El documento manifiesta que en la Sonda de Campeche, particularmente en el complejo Cantarell, se mantienen trabajos de investigación, contención y mitigación del hidrocarburo, con apoyo de unidades especializadas y tecnología para la inspección submarina, con el objetivo de atender el fenómeno desde su origen.

Por último, se menciona que continúan con acciones de supervisión, verificación e integración de las investigaciones correspondientes por parte de autoridades ambientales, a través de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

Las autoridades indicaron que el fin de estas acciones es lograr determinar el origen del derrame de hidrocarburo y, en su caso, proceder conforme a derecho contra quien o quienes resulten responsables por tales acciones ocurridas en el golfo de México.

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