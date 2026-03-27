Bolsas con Sargazo e Hidrocarburo Recolectado en las Playas Afecta a Familias de Coatzacoalcos

Durante la tarde de este viernes 27 de marzo, se reportó que hay hidrocarburo recolectado tras el derrame ocurrido al sur del estado; dichos restos de combustible permanecen en la congregación de Las Barrillas en el municipio de Coatzacoalcos. Habitantes indican que las bolsas también contienen restos de sargazo y arena.

Cabe destacar que estos residuos permanecen al interior de bolsas negras de basura, las cuales se van apilando una sobre otra sin ningún tipo de tratamiento especial. Algunas de estas bolsas ya se han comenzado a abrir, lo que ha provocado que el olor a hidrocarburo sea más intenso en la zona.

Video: Turistas Llegan a las Playas de Veracruz con Incertidumbre por Hidrocarburo

Parte de lo que se ha recolectado se encuentra al fondo de la calle Jacarandas, en donde habitan alrededor de quince familias. Cabe destacar que hasta el momento, se desconoce cuál es la disposición final del chapopote recolectado, así como detalles de a dónde y cuándo serán trasladados los residuos para su debido manejo.

Noticia relacionada: Recolectan 430 Toneladas de Hidrocarburo en 223 Kilómetros de Playa en Veracruz

Derrame de hidrocarburo genera afectaciones a más de 700 pescadores

Por lo menos 700 pescadores de la zona de la Barra de Cazones, localizada al norte del estado, aseguran que, desde que el derrame de hidrocarburo se presentó, la pesca en la zona no es la misma, ya que las corridas de peces en el lugar han disminuido considerablemente.

Los pescadores afectados por esta situación señalan que este sitio se sostiene principalmente por las familias pesqueras y palaperos, así como del turismo que llega al lugar durante las temporadas vacacionales en el estado de Veracruz.

Video: Ambientalista Explica el Posible Daño Ambiental tras el Arribo de Hidrocarburo a Veracruz

En el lugar, la pesca es el sustento básico de la Barra de Cazones, ya que el sitio se mueve gracias al producto del mar, es decir, mariscos, pescado y la actividad pesquera; así lo asegura Lázaro Moreno Santiago, uno de los pescadores de la zona que han resultado afectados.

“El sustento básico de Barra de Cazones se mueve gracias al marisco, al pescado, a la actividad pesquera".

En este sentido, indican que otro de los problemas que han tenido es la dificultad para mover su producto, pues, al menos en la Ciudad de México, que es uno de los principales lugares a donde llevan su producto, se han encontrado con complicaciones a la hora de entregar sus productos.

“A Ciudad de México se va nuestro producto, ya nuestro comprador está poniendo como que topes, ¿y qué hacemos nosotros? Si capturamos la especie y allá nos la rechazan, nos dejan con las manos atadas."

Historias recomendadas:

LAVR