Recolectan 128 Toneladas de Hidrocarburo en 165 Kilómetros de Litoral en Veracruz

Este miércoles 25 de marzo, se dio a conocer que el grupo interdisciplinario integrado por distintas instituciones estatales y locales ha recolectado alrededor de 128 toneladas de residuos de hidricarburo impregnados de crudo a lo largo de más de 165 kilómetros de litoral en las inmediaciones de puertos como Alvarado, Coatzacoalcos, Tuxpan y Veracruz.

Video: Marina Recolecta Más de 100 Toneladas de Crudo en Litoral del Golfo de México

La información se dio a conocer a través de un comunicado, en el cual también se menciona que se mantienen labores permanentes de limpieza en playas, cuerpos de agua y áreas de manglar afectadas mediante brigadas interinstitucionales que realizan recolección manual, instalación de barreras de contención y uso de cordones oleofílicos para la recuperación del hidrocarburo.

Noticia relacionada: Localizan a un Pelícano con Rastro de Chapopote en Playa Salinas de Alvarado, Veracruz

Origen del derrame de hidrocarburo en Veracruz continúa sin ser determinado

En dicho comunicado, también se dio a conocer que se mantiene una investigación técnica y científica para determinar el origen del hidrocarburo detectado, a través de imágenes satelitales, desplazamiento de buques en el área con apoyo de drones y de sobrevuelos con aeronaves de la Armada de México.

El documento precisa que la imagen difundida públicamente y ampliamente por una ONG es claramente falsa, al ser una representación gráfica superpuesta sobre un mapa base y no corresponder con imágenes satelitales reales.

Video: PMA Dice No Tener Reporte Oficial de Especies Muertas por Derrame de Hidrocarburo en Veracruz

Además, se dio a conocer que la PROFEPA ha visitado más de 32 sitios, incluyendo playas, lagunas, ríos y arroyos; asimismo, ha verificado los trabajos de limpieza en la laguna del Ostión, en Coatzacoalcos. Las autoridades informaron que hasta el momento se continúa monitoreando las zonas marinas para recuperar cualquier hidrocarburo existente, antes de que llegue a la costa.

Historias recomendadas:

LAVR