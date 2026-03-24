Marina Realiza Patrullaje Aéreo en Litoral de Veracruz en Busca de Hidrocarburo

Durante la tarde de este martes 24 de marzo de 2026, por medio de un boletín, la Secretaría de Marina (SEMAR), dio a conocer que se ha realizado un patrullaje aéreo de vigilancia en el golfo de México y especialmente en el litoral de los estados de Veracruz y Tabasco.

Personal adscrito a Protección al Medio Ambiente Marino (PROMAM) llevó a cabo un patrullaje de forma aérea de vigilancia en el Golfo de México y en la línea de costa entre los estados de Veracruz y Tabasco, con el objetivo de detectar posibles indicios de contaminación por hidrocarburo; así lo informó la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y por conducto de la Tercera Región Naval.

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Según lo informado en dicho comunicado, como resultado de dicho patrullaje no se detectaron manchas de hidrocarburo en aguas del golfo de México. Tampoco se detectó presencia de las mismas en la zona de costa en el sur de Veracruz y el estado de Tabasco.

Así mismo, se dio a conocer que la Secretaría de Marina (SEMAR) continuará efectuando recorridos de supervisión, así como las acciones necesarias en el ámbito de su competencia, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para atender cualquier eventualidad.

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SEMAR informa sobre recolección de más de 30 toneladas de material contaminante

El pasado lunes 23 de marzo, se llevó a cabo la tercera sesión del Comité de Coordinación Local del Plan Local de Contingencias para la atención de derrame de hidrocarburo en playas del norte del estado de Veracruz. Así lo dio a conocer la Secretaría de Marina (SEMAR), a través de la Armada de México, por conducto del Sector Naval de Tuxpan.

En la sesión se presentaron las acciones realizadas para la atención de la contingencia derivada del arribo de hidrocarburo, así como los resultados obtenidos del 20 al 23 del presente mes, periodo en el que se logró la recolección de aproximadamente 31.3 toneladas de material contaminante.

Video: SEMAR Recolecta Más de 30 Toneladas en Hidrocarburo al Norte de Veracruz

En el mismo comunicado, se informó la atención de aproximadamente 40 kilómetros de litoral en playas ubicadas en los municipios de Tamiahua, Cazones de Herrera y Tuxpan, donde se han efectuado labores de recolección manual de residuos petrolizados.

Dichos trabajos han contado con la participación de personal naval, DEFENSA, Guardia Nacional, autoridades municipales y capitanías de puerto de Tamiahua, Cazones de Herrera y esta ciudad, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONAPNP), la Universidad Veracruzana, Protección Civil, voluntarios de grupos tortugueros, prestadores de servicios y diversas dependencias e instituciones.

Se informó que el material recolectado ha sido concentrado en un sitio temporal destinado para su almacenamiento, previamente designado por la autoridad competente, en espera de que Petróleos Mexicanos (PEMEX) determine la empresa responsable de su disposición final conforme a la normatividad aplicable.

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