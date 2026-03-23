Derrame de Hidrocarburo en Veracruz: Reportan 42 Zonas Afectadas de Litoral Marítimo

A 22 días del primer registro de hidrocarburo en costas del sur del estado de Veracruz, la mancha del derrame de petróleo se ha extendido durante más de 630 kilómetros hacia el litoral norte del golfo de México. Hasta este momento, se ha reportado que ya suma un total de 51 sitios reportados con presencia de chapopote, de los cuales 42 se encuentran en Veracruz y 9 en Tabasco.

De acuerdo con información de autoridades federales ambientales y de Petróleos Mexicanos (PEMEX), se ha avanzado en el 88% de limpieza de residuos en playas; sin embargo, ambientalistas de la entidad advierten que la mayoría de las playas no ha recibido limpieza y que el chapopote sigue arribando.

“No ha recibido limpieza y sigue arribando chapopote. La limpieza se limita a las playas y no se ha estimado el impacto en los arrecifes”.

Video: Anidación de Tortugas al Sur de Veracruz Está en Riesgo por Hidrocarburo Aseguran Expertos

De acuerdo con los registros que hay hasta este momento por parte de ambientalistas, se han encontrado por lo menos siete tortugas marinas, así como dos delfines, dos manatíes y un pelícano afectados por hidrocarburos, la mayoría de ellos sin vida.

Hasta este momento, se desconoce el estado de los 125 arrecifes coralinos y rocosos que forman parte del corredor arrecifal del golfo de México, los cuales son ecosistemas de gran importancia socioambiental.

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Esta es la ruta de la mancha de hidrocarburo por Veracruz

El pasado lunes 2 de marzo, los pescadores de la zona costera de Barrillas, Jicacal y Playa Linda fueron los que hicieron por primera vez la denuncia de la presencia del hidrocarburo. Tras afectar la zona de Coatzacoalcos, para el día lunes 9 de marzo, el crudo ya había llegado a Catemaco y Alvarado, afectando también al sector pesquero.

En playas como La Trocha, el panorama fue similar al de otros puntos del litoral. Apenas dos días después, el miércoles 11 de marzo, los residuos ya alcanzaban la zona de la costa central, mientras que en la playa Tortuga de Boca del Río, también se vieron residuos de hidrocarburo que, según autoridades municipales, también se documentaron en la playa La Bamba.

Video: Encuentran Tortuga sin Vida en Playa de Boca del Rio, Veracruz

El viento del norte del frente frío 41 contuvo el avance de la mancha negra; sin embargo, esto solo fue momentáneo, ya que para el miércoles 18 de marzo, ya se reportaban avistamientos de hidrocarburo en la costa norte en Tamiahua, Tuxpan, así como en Cazones.

En su recorrido por toda la costa del golfo de México, ha pasado por áreas naturales protegidas como las lagunas, el mangle y el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, en donde ya también se constató la presencia de rastros de chapapote.

En los municipios de Boca del Río y Veracruz, en la última semana se encontraron al menos cuatro tortugas muertas en distintas playas, así como un delfín. Hasta el momento se desconoce el origen del derrame del hidrocarburo que, según las autoridades, hasta el jueves 19 de marzo se habían recolectado 94.7 toneladas de residuos; sin embargo, el avance del derrame no se detiene.

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