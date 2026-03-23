Recalan Residuos de Hidrocarburo en Playa de Chachalacas en Veracruz

En la playa de Chachalacas ubicada el municipio de Úrsulo Galván, en esta zona costera de la zona central estado de Veracruz, desde hace algunos días se reportó el arribo de residuos de hidrocarburo.

Video Aparecen Manchas de Hidrocarburo en Playa de Chachalacas en Úrsulo Galván en Veracruz | N+

El equipo de Nmás realizó la mañana de este lunes 23 de marzo un recorrido la zona de playa donde se había reportado en su inicio que había grandes manchas de chapopote, estos videos habían salido a la luz vídeos tras ser publicados en redes sociales, en estos presuntamente recorrían esta zona costera de la entidad y se reportaba la presencia de grandes manchas de chapopote en algunas zonas de la playa de Chachalacas.

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