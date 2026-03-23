Aseguran Tráiler con Más de 200 Migrantes en Rinconada, Veracruz; Fueron Trasladados a Xalapa

Un grupo de aproximadamente 250 migrantes, fue localizado dentro de un tráiler en la zona de Rinconada, Veracruz, este lunes 22 de marzo. La unidad donde fueron localizadas las personas fue trasladada a un corralón donde intervinieron cuerpos de emergencia y autoridades.

La unidad fue remolcada a un corralón ubicado en la calle Hermenegildo Galeana en la colonia Revolución en la ciudad de Xalapa. Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil y del grupo Panteras, para brindar la atención. Además, Policía Estatal tomó conocimiento de los hechos y se encargó de acordonar el área.

También, llegaron elementos de DEFENSA y del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes participaron en las acciones correspondientes.

Hasta el momento las autoridades de Veracruz no han emitido información oficial sobre el número exacto de personas localizadas en el sitio.

información en desarrollo...