Vandalizan Casa de Empeño en el Centro de Coatzacoalcos, Veracruz

En el municipio de Coatzacoalcos, durante la madrugada del domingo 22 de marzo, personas desconocidas intentaron meterse a una casa de empeño, ubicada en las esquinas de Corregidora e Hidalgo, en el centro de la ciudad.

Al tratar de ingresar, rompieron uno de los cristales del negocio e intentaron sustraer algunos objetos pero al haber obstáculos, no lograron su cometido. Horas más tarde, una patrulla de la Policía Municipal llegó al lugar para resguardar la zona. No se reportaron detenidos por estos hechos.

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Movilización policiaca por cateo en vivienda de Veracruz

El pasado jueves 19 de marzo, se desató una fuerte movilización por un cateo realizado en una vivienda de la colonia Hidalgo en la ciudad de Veracruz. Los hechos se registraron en una vivienda ubicada entre las calles Cervantes y Padilla de la colonia Prolongación Miguel Hidalgo, perteneciente a la ciudad de Veracruz.

En la movilización, se detectó la presencia de el personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), y de elementos de distintas corporaciones de seguridad tales como la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (SEMAR), Policía Estatal y de elementos del Ejército.

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Según mencionan testigos, los efectivos tardaron alrededor de dos horas en el lugar, donde rompieron varias puertas para lograr acceder al inmueble, que de acuerdo con los reportes, ya se encontraba vacío al momento de llevar a cabo el operativo.

Es de mencionar, que un sujeto el cual se identificó como el hijo de los dueños del inmueble, expresó su molestia por la forma tan disruptiva en la que los elementos de seguridad entraron a la vivienda ubicada en la colonia Hidalgo.

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