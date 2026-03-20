Ejecutan 16 Órdenes de Aprehensión por Presuntas Extorsiones Desde CEFERESO de Veracruz

La tarde de este viernes 20 de marzo, se dio a conocer que al menos 16 órdenes de aprehensión fueron ejecutadas en el estado de Veracruz por parte de las autoridades judiciales por presuntos delitos relacionados con la extorsión.

Se informó que a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), se ejecutaron operativos al interior del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) de Villa Aldama, donde, según lo informado, fueron asegurados distintos equipos telefónicos, los cuales presuntamente eran utilizados para la comisión de este delito.

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Los 16 detenidos son presuntamente responsables del delito de extorsión, quienes ya fueron puestos a disposición de la autoridad judicial. Las personas detenidas fueron presentadas ante la autoridad jurisdiccional, que será quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

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Por homicidio doloso calificado, autoridades de Veracruz dictaron 100 años de prisión a Guillermo "N".

La tarde de este viernes 20 de marzo, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) informó que se logró una sentencia condenatoria de 100 años de prisión en contra de Guillermo “N”. Esto como resultado de una investigación ministerial sólida y el desahogo de pruebas en juicio oral.

Los delitos por los cuales se señala al hoy sentenciado corresponden a homicidio doloso calificado en agravio de cuatro víctimas, así como homicidio doloso en grado de tentativa, en perjuicio de dos personas más, por los cuales Guillermo "N" fue sentenciado a 100 años de prisión.

Cabe destacar que los hechos con los cuales se relaciona a Guillermo "N" se registraron en la colonia Cardenista, del municipio de San Andrés Tuxtla, municipio localizado al sur de la entidad veracruzana, al participar en una agresión con arma de fuego en contra de las víctimas.

En este sentido, se informó que, en respeto al debido proceso, las identidades de las víctimas de dichos delitos se mantienen bajo resguardo legal.

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