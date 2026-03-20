Dan el Último Adiós a Lorena Medina, Veracruzana Fallecida en Explosión de la Refinería Olmeca

Lorena Medina es una veracruzana que perdió la vida recientemente en los hechos ocurridos en Tabasco, convirtiéndose en una de las víctimas mortales de la explosión ocurrida hace apenas unos días en la refinería Olmeca ubicada en Dos Bocas.

Durante la tarde del jueves 19 de marzo sus restos fueron velados y enterrados en la ciudad de Minatitlán al sur de Veracruz, desde donde salió hace tres años para ir a trabajar a Tabasco en el sector petrolero en el estado vecino.

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Lorena estaba a punto de terminar su guardia cuando murió

Lorena al momento de su fallecimiento contaba con 55 años de edad. Se informó que la mujer trabajaba como operaria en el área de afluentes, esto al interior de la refinería Olmeca, Los primeros reportes señalaron que el día de la explosión era su última guardia de la semana.

Su cuerpo llegó a su domicilio en la calle Francisco Villa en la colonia El Palmar en Minatitlán, al sur de Veracruz. Familiares y amigos acompañaron sus restos hasta el panteón municipal de Minatitlán donde fue sepultada. Lorena Medina fue despedida por sus dos hijos, acompañados de sus tres nietos, familiares, amigos además de amigos y vecinos de la colonia donde vivía.

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¿Quiénes fallecieron durante este incidente en la refinería Olmeca?

Petróleos Mexicanos (PEMEX) tras el incidente confirmó el fallecimiento de un total de cinco personas a causa de estos hechos. Entre las víctimas se reportaron: Una trabajadora de Pemex, y se informó de cuatro trabajadores de una empresa externa que prestaba servicios en el área.

Según un reporte oficial de Petróleos Mexicanos el incidente ocurrido en refinería Olmeca, en Tabasco. El origen de la explosión fue tras el desborde de aguas aceitosas debido a las fuertes lluvias lo que provocó una ignición en el exterior de la barda perimetral del inmueble.

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