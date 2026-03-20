Habitantes de Colonias Aledañas a Refinería de Dos Bocas Temen una Nueva Tragedia

Familiares de víctimas del incendio registrado en inmediaciones de la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, y habitantes de colonias aledañas, aseguran que los residuos de hidrocarburo que se esparcieron con la tormenta e inundaciones del martes son parte de un riesgo ambiental constante y temen una nueva tragedia.

Un video grabado por un vecino de la refinería Dos Bocas mostró rastros de hidrocarburo flotando en la inundación del pasado martes, cuando se incendió la barda perimetral del complejo de Pemex, en el que murieron cinco personas.

Un vecino de la colonia La Petrolera, en el municipio de Paraíso, Tabasco indicó:

“El cárcamo en lugar de llevarse el agua, está aportando a la colonia, el problema es esto, que hay aceite en el agua”

Este jueves, en la colonia la petrolera se ven marcas de hidrocarburos en el pasto, fachadas, puertas y al interior de las casas.

“La verdad había demasiado aceite, demasiado, demasiado, estaba aceitosa el agua y olía feo”, asegura Carolina del Carmen, vecina de la colonia La Petrolera.

Los vecinos llevan tres días limpiando lodo y rastros de hidrocarburo y dicen temer que haya otra fuga que se mezcle con el agua.

Como Arturo Gómez, vecino que refiere:

“Imagínate si ese material inflamable recorre toda la colonia”

Laura Díaz Gómez, delegada de la colonia La Petrolera, aseguró:

“Estamos preocupados, porque nadie ha venido a decirnos en qué situación estamos, lo que sí sabemos, que tenemos una bomba, de tiro, aquí al lado”

Video: "Había Olor a Aceite y Nata de Hidrocarburos", Dicen Habitantes de Colonias Cernadas a Refinería Dos Bocas

Víctimas de incendio

En Cunduacán, Tabasco, fue sepultado Ezequiel Ramírez, de 52 años, quien era guardia de seguridad en Dos Bocas. Viajaba en el auto que se incendió. Su familia afirma que había reportes previos de una fuga.

Luis Ramírez, hijo de trabajador fallecido, señaló:

"Una negligencia más por parte de Pemex, si ya estaba reportado, creo tiene detectores de gas, entonces, a través de eso se pudo haber evitado la tragedia. Lo que nosotros queremos es que se haga justicia"

Y familiares de Diana Cecilia Gómez, la única mujer fallecida, trabajadora de la refinería, coincidieron sobre alertas de fuertes olores en la zona.

Como lo refiere Blanca Estela Gómez su hermana:

"Sintieron ciertamente un olor, pero como dice mi hermana ahí huele a todo. Ya después de que tuvieron sonando mucho tiempo las sirenas a ella le dijeron que los tenían que evacuar"

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Con información de Francisco Santa Anna

LECQ