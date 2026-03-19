La CNTE Libera Paseo de la Reforma: ¿Dónde Habrá Bloqueos el Viernes 20 de Marzo 2026 en CDMX?

La CNTE continúa con sus manifestaciones en la Ciudad de México. Este viernes 20 de marzo de 2026 también saldrán a las calles para pedir a las autoridades que atiendan sus demandas enfocadas en mejorar las condiciones laborales de los maestros en el país. ¿Qué puntos serán afectados?

Luego de 10 horas de caos, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), liberaron la avenida Paseo de la Reforma en los cruces de Bucareli e Insurgentes.

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Asimismo, retiraron el bloqueo que mantenían en el cruce de la calle Florencia. Debido a estas protestas los usuarios de las Líneas 1 y 7 del Metrobús, se vieron afectados, por lo que tuvieron que buscar rutas alternas o recorrer largas distancias a pie para llegar a sus destinos.

Una vez que concluyeron los bloqueos, los profesores se dirigieron al Zócalo de CDMX, donde mantienen un plantón con la finalidad de presionar a las autoridades para que atiendan sus demandas.

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¿Dónde serán los bloqueos de la CNTE el viernes 20 de marzo 2026 en CDMX?

Los maestros de la CNTE han dado a conocer sus principales exigencias, las cuales tienen como único fin mejorar sus condiciones de trabajo frente a los estudiantes en miles de escuelas en México. Entre ellas se encuentran:

Incremento del 100% a su salario base

Derogación de la ley del ISSSTE del 2007 y la Reforma Educativa del 2019

Aunque los docentes realizan un paro nacional de 72 horas, es en la CDMX donde las afectaciones se han agudizado por los cierres en vialidades importantes.

Por lo tanto, se prevé que para este viernes 20 de marzo de 2026, de nueva cuenta la zona centro de la Ciudad de México se paralice por las manifestaciones. Toma nota, ya que los bloqueos de maestros de la CNTE serán en:

De nueva cuenta Paseo de la Reforma

Avenida Insurgentes (Torre del SENASICA y zona del Ahuehuete).

Glorieta de la Mujer Amajac

Torre del Caballito

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle 5 de Mayo

En ese sentido, los usuarios de las líneas 1, 3, 4 y 7 del Metrobús son las que presentarían mayores cortes a las rutas o cierres temporales de estaciones. ¡Toma precauciones!

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