¿Cuáles Son las Peticiones de la CNTE y Cuándo Termina el Paro Nacional?

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon la mañana de este miércoles 18 de marzo de 2026, del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México. Fue en el marco de su paro de 72 horas y las movilizaciones para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la Reforma Educativa, así como aumento salarial.

Las peticiones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) buscan revertir reformas previas y mejorar su situación laboral; en N+ te decimos a detalle cuáles son y cómo fue la jornada de movilizaciones en CDMX y en todo el país.

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¿Qué demanda la CNTE?

La CNTE busca la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 , al exigir que se elimine el esquema de cuentas individuales (Afores) y regresar al sistema de pensiones solidarias .

, al exigir que se y . Abrogación de la reforma educativa que se implementó en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador , al considerar que afecta sus derechos laborales .

que se implementó en los , al considerar que . Aumento del salario , al exigir un incremento del 100% al salario base , al considerar que el sueldo que obtienen en promedio sus agremiados es insuficiente .

, al exigir un , al que obtienen en promedio sus agremiados es . Piden la reinstalación de maestros cesados .

. Exigen mayor presupuesto para la rehabilitación y mantenimiento de los planteles escolares.

Jornada de manifestaciones de la CNTE en la CDMX

Los integrantes de la CNTE salieron del Ángel de la Independencia, después de las 9:00 horas de este miércoles 18 de marzo de 2026.

En la marcha participaron más de 6 mil personas, que caminaron sobre Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida 5 de Mayo.

Durante el trayecto se observaron locales comerciales cerrados. Sin embargo, todo había transcurrido con normalidad y en calma. Finalmente, alrededor de las 12:45 de la tarde, comenzó el arribo de los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación al Zócalo.

Se suma plantón de la CNTE a protestas

Se unieron al plantón de sus compañeros, instalado frente a Palacio Nacional. Alrededor de las 6:00 horas comenzaron a llegar al primer cuadro a bordo de autobuses.

Instalaron casas de campaña y carpas improvisadas

Los integrantes de la CNTE realizarán una asamblea para definir sus acciones durante los próximos dos días.

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Con información de N+

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