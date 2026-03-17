Resultados Champions League 2026 Hoy: ¿Qué Equipos Avanzaron a Cuartos de Final?

Este martes 17 de marzo se jugaron cuatro partidos de vuelta de los octavos de la Champions League 2026. Así que se decidieron igual número de boletos a los cuartos de final. Los duelos más llamativos fueron Chelsea vs París Saint-Germain y Manchester City vs Real Madrid.

En Stamford Bridge, el Chelsea confiaba en recuperarse del 5-2 en contra que le recetó el equipo parisino en la ida. Necesitaba goles con urgencia, desde los primeros minutos. Pero la realidad lo abofeteó muy pronto.

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Fue en el minuto 6 del partido Chelsea vs París Saint-Germain que el futbolista georgian Khvicha Kvaratskhelia hizo el 1-0 a favor de los visitantes. Luego, al 14’, llegó el 2-0 por conducto del francés Bradley Barcola.

Aunque el Chelsea tuvo sus opciones, no pudo perforar la meta defendida por el arquero Matvei Safonov.

Ya en la segunda mitad, al minuto 62, Senny Mayulu cerró la cuenta con el 3-0 a favor del París SG, que avanzó a cuartos de final con un 8-2 en el global.

Resultados Champions League Hoy: ¿Cómo quedó el Arsenal vs Leverkusen?

También el Arsenal consiguió su pase a la siguiente ronda, luego de vencer 2-0 al Bayer Leverkusen en el Emirates Stadium de Londres, Inglaterra.

En la ida el marcador quedó 1-1, así que el boleto estaba en el aire. Sólo que los Gunners son poderosos en su casa, con el apoyo de su gente.

El Arsenal hizo pesar la localía a los 36 minutos del partido de vuelta, cuando Eberechi Eze mandó un cañonazo a las redes para el 1-0. Un señor golazo que apagó los ánimos del Leverkusen.

Y en la segunda parte, los Gunners sentenciaron la eliminatoria con el 2-0, que logró Declan Rice a los 63 minutos. Ya no hubo más anotaciones y el equipo local amarró el pasaporte.

Con el 3-1 en el global, Arsenal se instaló en los cuartos de final de la Champions League 2026 y es indudablemente uno de los candidatos a levantar el trofeo de campeón.

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Resultados Champions League Hoy: ¿Quién ganó el Manchester City vs Real Madrid?

También el Real Madrid hizo válidos los pronósticos y no permitió la remontada del Manchester City en la vuelta. El equipo blanco llegó al Etihad Stadium con tres goles de ventaja logrados en el juego de ida.

El partido Manchester City vs Real Madrid se decantó hacia el lado de los visitantes desde el minuto 20: el silbante marcó penal a favor de los merengues y expulsó a Bernardo Silva por una mano en el área.

Vinicius cobró de buena manera la pena máxima y puso el 1-0 a los 22 minutos. Luego, al 41’. Erling Haaland empató 1-1 para los Citizens y animó un poco a la afición local, de cara a la segunda parte.

Sólo que en la segunda mitad nuevamente Vinicius castigó la meta de Gianluigi Donnarumma y puso el 2-1 definitivo a los 90+3’. Así que con un 5-2 en el global, el Real Madrid se coló a la fiesta de los 8 mejores equipos de la Champions 2026.

Resultados Champions League Hoy: Resumen y Goles de los Partidos de Octavos de Final de Vuelta 17 de Marzo 2026

Más temprano en el Estadio José Alvalade, de Lisboa, se llevó a cabo el partido Sporting de Lisboa vs Bodo Glimt, correspondiente a los octavos de final de vuelta de la Champions. Los locales empezaron el partido con tres goles de desventaja, así que buscaban una hazaña.

Hay que recordar que el Sporting de Portugal fue derrotado 3-0 en la ida de octavos de final que se jugó en el Aspmyra Stadion, ubicado en la ciudad de Bodø, Noruega.

Pero este martes 17 de marzo, el Sporting logró anotar tres goles en los 90 minutos de tiempo reglamentario y mandó el partido a tiempos extras. Primero fue Gonçalo Inacio (al minuto 34), luego Pedro Gonçalves (al 61') y siguió el colombiano Luis Suárez (78', de penal), los que le dieron vida extra a los locales.

Con el 3-0 en la pizarra, los verdiblancos estaban con el ánimo por todo lo alto y salieron a buscar el pase a cuartos de final con más determinación que el Bodo Glimt. Tenían 30 minutos extras para lograrlo.

Apenas dos minutos después de iniciada la prórroga, el uruguayo Maximiliano Araújo hizo el 4-0 que encaminaba al Sporting de Lisboa a la siguiente fase de la Champions. Luego, al 120+1, fue Rafael Nel quien llegó la goleada con el 5-0. Así que con un 5-3 en el global, el equipo portugués se metió a cuartos de final.

A continuación todos los resultados de los partidos de hoy 17 de marzo en los octavos de final de vuelta en la Champions 2026:

Sporting de Lisboa 5-0 Bodo Glimt

Chelsea 0-3 París Saint-Germain

Arsenal 2-0 Bayer Leverkusen

Manchester City 1-2 Real Madrid

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Con información de N+

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