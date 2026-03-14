Real Madrid Acorta Distancias en La Liga de España

El Real Madrid cumplió con autoridad en el Santiago Bernabéu al imponerse por 4-1 al Elche en la jornada 28 de LaLiga. Con un juego fluido y contundente, el conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa sumó tres puntos vitales para mantenerse en la pelea directa por el título, dejando claro que el equipo atraviesa su mejor momento de la temporada.

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La cuenta se abrió al minuto 39 por conducto de Antonio Rüdiger, quien aprovechó su potencia aérea para anotar. Poco antes del descanso, Federico Valverde amplió la ventaja, dejando en claro que vive un presente fantástico, luego de haber marcado un hat-trick en la Champions. En la segunda mitad, el joven defensor Dean Huijsen sentenció el encuentro con el tercer tanto de la tarde, mientras que la joya turca Arda Güler cerró la pinza con un gol en los instantes finales, redondeando una tarde perfecta para la causa merengue.

El mejor momento de la temporada para el Madrid

Esta victoria liguera es el reflejo de la inercia positiva que arrastra el club tras su exhibición europea. Apenas unos días antes, el Madrid dio un paso de gigante hacia los cuartos de final de la UEFA Champions League al derrotar 3-0 al Manchester City en el partido de ida. Aquella noche, un triplete histórico de Valverde dejó contra las cuerdas al equipo de Guardiola, consolidando la confianza de un plantel que parece invencible en las citas de máxima presión.

El factor Mbappé: ¿Regreso en el Etihad?

Con la liga aún en contienda y la Champions entrando a sus instancias finales, todas las miradas se centran ahora en la vuelta en Manchester. La gran novedad para el Madrid podría ser el regreso de Kylian Mbappé, quien se ausentó ante el Elche y de los últimos juegos, debido a sus molestias en la rodilla. Según diversos reportes, el astro francés ha evolucionado favorablemente y podría viajar con el equipo a Inglaterra, con el objetivo de sellar el pase a la siguiente ronda y colocar al Real Madrid como un gran candidato a ganar la máixima competición del continente.

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DB