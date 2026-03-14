Antonelli Gana la 'Pole' en el GP de China; ¿En Qué Lugar Saldrá Sergio 'Checo' Pérez?

Quedó todo listo para el GP de China, la segunda parada de la temporada 2026 de la Fórmula Uno, luego de celebrarse la fase de calificaciones.

La sorpresa fue la del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien saldrá primero el domingo tras lograr el mejor tiempo de la prueba final (Q3).

Pero no solo eso, el volante trasalpino también se convirtió en el más joven en la historia de la F1 en colgarse la pole, marca que tenía hasta hoy Sebastian Vettel, quien con 21 años hizo la proeza, en 2008.

Durante las tres fases de la clasificatoria, uno a uno fueron cayendo las marcas, en un arranque de ciclo que está costando por las nuevas consideraciones técnicas de los bólidos.

Detrás de Antonelli, estará su coequipero, George Russell, ganador del GP de Australia y líder de la carrera por el campeonato de pilotos, y Lewis Hamilton (Ferrari) para completar los tres primeros puestos.

Del cuarto al décimo: Charles Leclerc (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren), Lando Norris (McLaren), Pierre Gasly (Alpine), Max Verstappen (Red Bull), Isack Hadjar (Red Bull) y Oliver Bearman (Haas).

¿En Qué lugar saldrá 'Checo' Pérez?

Luego del esprint, el mexicano se presentó a la fase de calificación para configurar la parrilla de salida del GP de China, pero otra vez su vehículo no estuvo a punto.

El piloto mexicano ahora saldrá en la posición 22 de la prueba china, es decir, en el último puesto, en espera de que su bólido al menos pueda mantenerse hasta el final de la carrera.

Por su parte, Valtteri Bottas largará en la posición 20, dos arriba del piloto mexicano, aunque sigue habiendo detalles en los autos de Cadillac que afectan a ambos pilotos.

¿Quién ganó el esprint del GP de China?

La cita de Shanghái es la segunda parada del campeonato en 2026, y la primera en celebrarse con el formato especial que incluye carrera al esprint, la cual ganó Russell.

Charles Leclerc fue segundo y su compañero de Ferrari, Lewis Hamilton, terminó tercero, luego de 19 vueltas al circuito chino.

El mexicano Sergio Pérez volvió a tener dificultades y llegó en el lugar 19 luego de perder parte de la carrocería de su auto durante el esprint.

La carrera se disputará este domingo, en un circuito que contempla 56 vueltas al circuito chino, para completar un recorrido de más de 300 kilómetros.

Una vez que se corra este trazo en China, la siguiente parada es el circuito de Suzuka, donde se celebrará el GP de Japón, el próximo 29 de marzo.

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Con información de agencias

ICM