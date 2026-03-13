Marcel Ruiz Se Pierde el Mundial 2026 por Lesión: Otra Dolorosa Baja de la Selección Mexicana

Se confirmó que Marcel Ruiz, mediocampista de los Diablos Rojos, se perderá el Mundial 2026 por lesión. Se trata de otra dolorosa baja en la Selección Mexicana, a un par de meses del inicio del máximo torneo de la FIFA. El Deportivo Toluca dio a conocer la noticia este viernes 13 de marzo.

Comunicado oficial sobre nuestro jugador Marcel Ruiz. pic.twitter.com/O4v5BoSky8 — Toluca FC (@TolucaFC) March 13, 2026

“El Deportivo Toluca FC informa que nuestro jugador Marcel Ruiz presentó una ruptura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial de la rodilla derecha durante el juego de Ida de Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf en San Diego”, informó el conjunto mexiquense en un comunicado.

Hace unos pocos días también se reportó que el portero Luis Ángel Malagón tampoco estará con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, por una lesión en el tendón de Aqules. Por ello es que en N+ te presentamos una lista de jugadores que quedarían fuera por lesiones.

Lista de lesionados de la Selección Mexicana de futbol

Edson Álvarez, padece una lesión y requirió operación tobillo

El mediocampista Edson Álvarez, del Fenerbahce turco, sigue su recuperación tras una recaída de lesión de su tobillo que requirió una operación. Aunque mantiene la esperanza de estar listo para la Copa del Mundo, el tiempo se agota.

Estaría fuera de las canchas por lo menos 65 días

Luis Chávez sufrió una rotura de ligamentos

El futbolista mexicano Luis Chávez, que juega para el Dinamo de Moscú, Luis busca recuperarse de una rotura de ligamentos que lo dejó fuera de las canchas por seis meses.

Rodrigo Huescas, y la rotura de ligamentos que lo dejaría fuera

Mantiene una baja por su lesión de al menos 139 días

El futbolista Rodrigo Huescas tuvo una rotura de ligamentos en la rodilla, y aún tiene la esperanza de ser convocado a la Copa del Mundo, ante los pronósticos nada alentadores.

Santiago Giménez, contusión en tobillo

Al menos estaría de baja por 133 días

El delantero Santiago Giménez estaría de regreso antes de terminar la primera quincena de abril luego de operarse y está en busca de un lugar en la titularidad del Milán.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI

