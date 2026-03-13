Selección de Irak Ya Tiene Visas para Venir a México a Jugar el Repechaje del Mundial 2026

Aunque la participación de Irak en el partido de repechaje rumbo al Mundial 2026 estaba en vilo, luego del conflicto armado en Medio Oriente, el panorama se ha aclarado. Este viernes 13 trascendió que los seleccionados iraquíes ya han logrado tramitar sus visas para viajar a México.

Como se sabe, Irak tiene programado el partido de repechaje para el 31 de marzo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, ante el ganador del duelo Bolivia vs Surinam que se jugará tres días antes en esa misma sede.

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Fue Gabriela Cuevas, representante de México ante la FIFA, quien aseguró que el partido de repechaje en Monterrey se llevará a cabo tal y como estaba programado. Esto luego de que se solucionó el problema de las visas de la Selección de Irak.

“Tendremos los partidos de repechaje con la Selección de Irak. Sí hubo algunos problemas para emitir las visas, debido al conflicto en Medio Oriente, porque son trámites que se hacen conforme a normatividad”, indicó Cuevas.

Y añadió que “aunque sean futbolistas, ellos deben ir a tramitar su visa, pero se están haciendo todos los trabajos por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para emitir los documentos. La información que tengo es que la mayoría de los seleccionados ya tienen su visa para venir al país”.

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¿Por qué estaba en riesgo la presencia de Irak en el partido de repechaje en México?

Semanas antes del partido de repechaje para el Mundial 2026, la Selección de Irak enfrentaba serios problemas debido al conflicto armado en Oriente entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Uno de ellos era el trámite de las visas del equipo y el otro es que su entrenador estaba varado en los Emiratos Árabes.

Fue la Federación Iraquí de Futbol la que señaló el miércoles 4 de marzo que el técnico Graham Arnold, que dirige al combinado nacional, estaba atrapado en los Emiratos Árabes Unidos debido al cierre del espacio por el conflicto bélico en Medio Oriente. Posteriormente, el asunto se solucionó.

Y para empeorar la situación, los seleccionados que juegan en clubes de la Liga de futbol local o en otros países vecinos no podían tramitar sus visas debido a que las embajadas están cerradas como medida preventiva.

El tiempo apremiaba, porque Irak tiene programado el partido de repechaje para el 31 de marzo en Monterrey. Su rival será el ganador del partido Bolivia vs Surinam, que se jugará el 28 de ese mismo mes.

Por ello es que la Federación Iraquí de Futbol ha estado en constante comunicación con la FIFA y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), para que consideren la situación y se pueda llevar a cabo el repechaje.

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Con información de N+

RGC