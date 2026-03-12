Muere Papá de Raúl Jiménez, Goleador de la Selección Mexicana, a los 62 Años

Este jueves 12 de marzo se dio a conocer la noticia del fallecimiento del padre del futbolista Raúl Jiménez. El progenitor del goleador de la Selección Mexicana dejó de existir a los 62 años de edad. A continuación los detalles.

El club América, equipo en el que se formó Raúl JIménez externó sus condolencias al delantero y a su familia:

"Todos los que integramos el Club América lamentamos el sensible fallecimiento de Raúl Jiménez Vega, padre de nuestro exjugador Raúl Jiménez. Expresamos nuestras condolencias y nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos", comunicó el club.

Trascendió que el progenitor de Raúl Jiménez tenía 62 años al momento de su deceso y que llevaba tiempo luchando contra el cáncer de páncreas que lo afectaba.

Video: Muere Papá del Futbolista Mexicano Raúl Jiménez a los 62 Años de Edad

La Federación Mexicana de Futbol también se solidarizó con Raúl Jiménez

Medios especializados han dado a conocer que Raúl Jiménez Vega murió en su tierra natal: Tepeji del Río, en el estado de Hidalgo. Y ahí mismo se llevaron a cabo los servicios funerarios. Luego, los restos fueron sepultados en el panteón San Juan Otlaxpa.

Hasta el momento no se ha dado a conocer si el futbolista Raúl Jiménez voló a México para estar cerca de su familia en estos momentos tan dolorosos.

También la Federación Mexicana de Futbol manifestó su pesar por el deceso: “La FMF y la Selección Nacional de México lamentan el fallecimiento de Don Raúl Jiménez Vega, padre de nuestro querido jugador y seleccionado Raúl Jiménez. A toda su familia y seres queridos, les enviamos un fuerte abrazo. Estamos con ustedes”.

