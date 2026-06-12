Trump Llamó por Teléfono a la Selección de Estados Unidos, ¿Qué les Dijo?

Donald Trump no asistirá a la inauguración del Mundial 2026 en Los Ángeles. Sin embargo, el mandatario habló con los integrantes de la selección estadounidense de futbol la noche del jueves. Esto les dijo el republicano antes de su debut contra Paraguay.

La inauguración estadounidense en el Estadio Sede de Los Ángeles contará con la participación de Katy Perry.

Donald Trump no asistirá al primer partido de su selección; en cambio, será anfitrión de un evento de la UFC en la Casa Blanca el sábado.

Una inauguración sin el presidente

Este viernes 12 de junio, Estados Unidos celebra su inauguración del Mundial 2026 en Los Ángeles. El encuentro contra Paraguay será precedido por una ceremonia en la que actuará Katy Perry. Aunque se anticipa que sea un gran espectáculo, esta ceremonia tendrá un ausente: el presidente Donald Trump, quien permanecerá en Washington.

Esta misma semana, el republicano asistió a un partido de las finales de la NBA entre los Knicks de Nueva York y los Spurs de San Antonio.

El presidente acudió al Madison Square Garden en medio de un fuerte dispositivo de seguridad que causó molestias entre los fanáticos. No pocos reportaron largas filas y grandes demoras para llegar al recinto deportivo.

Donald Trump no dirigió unas palabras al público, pero cuando apareció en las pantallas del Madison Square Garden fue abucheado por los presentes.

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La situación será completamente distinta para Trump el sábado, pues será anfitrión de un evento de la UFC por el 250 aniversario de la fundación de los Estados Unidos. Este acto, que no ha estado exento de críticas, se realizará en los jardines de la Casa Blanca.

En cuanto al Mundial 2026, Donald Trump no habrá de aparecer en la inauguración. Algunos de sus críticos atribuyen su ausencia a que Los Ángeles es un importante bastión demócrata, donde además se ha resentido la actual política migratoria de Trump, con amplias redadas contra personas indocumentadas.

¿Qué dijo Donald Trump a la selección de futbol de Estados Unidos?

Sin embargo, el presidente sí se acercó a la selección que representa a su país. Según reporta Fox News, la noche del jueves 11 de junio, el representante de la Casa Blanca para el Mundial 2026, Andrew Giuliani, se reunió con la selección. Durante esta reunión, el hijo de Rudolf Giuliani marcó al presidente y le dijo:

“Estoy en frente de 26 campeones y un gran entrenador. Están listos para salir y arrasar”.

Por su parte, Donald Trump dijo al entrenador Mauricio Pochettino: “Solo hablaba para decir que este es un sujeto fantástico y un fantástico entrenador”.

Posteriormente, dirigió unas palabras al capitán Tim Ream: “Creo que tienes muchas probabilidades de ganar”.

Cuando se dirigió a toda la selección, Donald Trump les pidió divertirse y les señaló que la presión ya había pasado. La conversación terminó con Mauricio Pochettino respondiendo al presidente que su equipo haría todo lo posible para que estuviera orgulloso el pueblo estadounidense.