Trump Llamó por Teléfono a la Selección de Estados Unidos, ¿Qué les Dijo?

Donald Trump habría marcado por teléfono a la selección de Estados Unidos un día antes de su debut en el Mundial 2026 contra Paraguay; ¿qué les dijo el presidente?

Donald TrumpDonald Trump llamó por teléfono a la selección de Estados Unidos. Foto: Reuters

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A pesar de no asistir al Mundial 2026, Trump motivó a la selección de EE.UU. con un mensaje especial. Conoce cómo el presidente animó al equipo antes de enfrentar a Paraguay.

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