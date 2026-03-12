Arly Velásquez Abandona Paralímpicos de Invierno 2026: ¿Qué le Pasó al Único Atleta Mexicano?

Este jueves 12 de marzo hubo malas noticias para la delegación mexicana que participa en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán Cortina 2026: el esquiador Arly Velázquez no podrá participar en la última prueba de slalom gigante. Esto es lo que sabemos.

Arly Velazquez Peñaloza, de 37 años de edad, es el único atleta paralímpico que representa a México en los Paralímpicos de Invierno 2026. Sin embargo, sufrió un percance y ya no podría continuar en la competencia.

Fue el equipo médico de la delegación mexicana el que dio a conocer que Arly sufrió una aparatosa caída durante los entrenamientos previos y luego de realizarle algunas pruebas se decidió que ya no podía seguir.

“La Jefatura de Misión de la Delegación Mexicana en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán Cortina 2026 informa que nuestro atleta paralímpico Arly Velásquez sufrió una caída durante una sesión de entrenamiento previa a la que sería su última prueba dentro del programa de competencia”, se indicó.

En el mismo comunicado se especificó que “como resultado de la caída, el atleta presentó una fractura en la escápula izquierda, lesión que ha requerido la inmovilización del brazo afectado”.

Por tanto, la lesión en el brazo le impedirá al mexicao competir en el Slalom Gigante Carrera 1 Varonil, prueba con la que cerraba su participación en Milán Cortina 2026.

Por último se informó que el esquiador de la delegación mexicana “se encuentra estable y bajo seguimiento médico”.

¿Quién es Arly Velazquez, mexicano que participó en los Paralímpicos de Invierno?

Arly Velazquez Peñaloza, nacido hace 37 años en Cancún, Quintana Roo, ha estado presente en varias ediciones de los Paralímpicos de Invierno: Vancouver 2010 Sochi 2014, Pyeongchang 2018 y Milán Cortina 2026.

Desde los 11 años, Arly empezó a participar en competencias de ciclismo de montaña. Fue a los 13 años que sufrió un accidente de bicicleta que lo dejó sin movilidad en las piernas. Luego practicó varios deportes en silla de ruedas: pruebas de pista, natación, lanzamiento de jabalina y basquetbol.

Luego, durante unas vacaciones en Canadá conoció el mono esquí y se apasionó tanto que se fue a vivir a Estados Unidos para dedicarse de lleno a ese deporte, que más adelante lo llevó a las competencias de alto rendimiento.

