Selección de Irán No Asistirá al Mundial 2026: ¿Qué Equipo Ocupará su Lugar? 

Luego del anuncio de que se anunció que la Selección de Irán no acudirá al Mundial 2026, la FIFA tiene ante sí el dilema de qué hacer en este caso. Este miércoles 11 de marzo el ministro de Deportes iraní dio a conocer que “después de que el gobierno corrupto (de Estados Unidos) mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial”.

Ahman Donyamali lo explicó así: “Considerando las acciones maliciosas llevadas a cabo contra Irán, nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros ciudadanos han muerto. Por lo tanto, definitivamente no tenemos posibilidad de tal participación”.

Noticia relacionada: Mundial 2026: ¿Se Pospone el Repechaje en Monterrey por Conflicto en Medio Oriente? Esto Sabemos

Ante ese panorama, la FIFA deberá recurrir a otra Selección Nacional para que ocupe la plaza vacante en el Grupo G, junto a Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto.

Video: Roberto Gómez Junco Afirma Que Repesca Es por el Afán de la FIFA de Sacar Más "Lana"

¿Qué Selección Será Invitada por la FIFA al Mundial 2026 para Llenar el Lugar de Irán?

Y el representativo que ocuparía ese lugar sería el de Irak, para que la Confederación Asiática de Futbol mantenga sus 8 plazas directas. Esa es la solución lógica que seguiría la FIFA, porque los iraquíes son los mejores posicionados luego de Irán.

De hecho, Irak se estaba preparando para jugar repechaje ante el ganador del Bolivia vs Surinam, partido programado para el 26 de marzo en Monterrey, Nuevo León.

Si se mueven las piezas, entonces Irak avanza automáticamente al Mundial 2026 y su sitio en el repechaje pasará a ser ocupado por Emiratos Árabes Unidos. El duelo contra Bolivia o Surinam será el 31 de marzo, también en la ciudad de Monterrey.

Con información de N+

RGC