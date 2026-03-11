América Confirma Lesión de Malagón; Sufre Rotura del Tendón de Aquiles

Luego de mucha especulación y reportes extraoficiales, finalmente el Club América ha revelado la gravedad de la lesión que sufrió Luis Ángel Malagón durante partido de ida de los octavos de final de la Concachampions ante el Philadelphia Union. A través de un comunicado oficial, las Águilas confirmaron el diagnóstico que se temía: rotura del tendón de Aquiles.

"Nuestro arquero será sometido a un tratamiento quirúrgico. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución", se lee en el comunicado.

Nuestro arquero será sometido a un tratamiento quirúrgico. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución.#SOMOSAMÉRICA pic.twitter.com/CjpQiYZvRC — Club América (@ClubAmerica) March 11, 2026

Información en desarrollo.