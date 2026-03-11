Inicio Deportes América Confirma Lesión de Malagón; Sufre Rotura del Tendón de Aquiles

América Confirma Lesión de Malagón; Sufre Rotura del Tendón de Aquiles

El portero se lesionó durante el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions entre Philadelphia Union y el América

Malagón tuvo que salir del partido entre Ohiladelphia Union y Club América. Foto: Getty Images

Luego de mucha especulación y reportes extraoficiales, finalmente el Club América ha revelado la gravedad de la lesión que sufrió Luis Ángel Malagón durante partido de ida de los octavos de final de la Concachampions ante el Philadelphia Union. A través de un comunicado oficial, las Águilas confirmaron el diagnóstico que se temía: rotura del tendón de Aquiles.

"Nuestro arquero será sometido a un tratamiento quirúrgico. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución", se lee en el comunicado.

Información en desarrollo. 

