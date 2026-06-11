Mundial 2026: ¿Cuántos Cambios Pueden Hacer los Equipos Durante un Partido?

Ya empezó el Mundial 2026 con el partido México vs Sudáfrica. El equipo Tricolor ganó 2-0 en el juego inaugural y el ambiente en todo el país es de fiesta. Además, la afición celebró el debut de Gilberto Mora, el jugador más joven de toda la Copa del Mundo. Morita fue uno de los 5 jugadores que entraron de cambio.

A propósito de ello, te contamos cuántos jugadores pueden entrar de cambio durante un partido de la Copa del Mundo que actualmente se disputa en México, Estados Unidos y Canadá. Estos son los detalles.

En el encuentro México vs Sudáfrica el entrenador Javier Aguirre echó mano de sus tres ventanas de cambio: en ellas sustituyó a 5 jugadores de la Selección Mexicana en el segundo tiempo.

Al minuto 66, “El Vasco” Aguirre sacó del terreno de juego a Brian Gutiérrez y Álvaro Fidalgo, para meter a Luis Chávez y Gilberto Mora.

Luego, en el 76, mandó a la cancha a Edson Álvarez y Armando “Hormiga” González en lugar de Erick Lira y Raúl Jiménez, respectivamente.

Finalmente, en el minuto 79, le dio oportunidad de jugar a Alexis Vega, quien ocupó el lugar de Julián Quiñones en la delantera.

Los movimientos de la Selección Mexicana cumplieron con los requisitos establecidos por la FIFA. Y es que desde el Mundial anterior, Qatar 2022, por primera vez se permitió que las Selecciones Nacionales realizaran 5 sustituciones en 3 ventanas de cambio.

¿Cuántos Cambios se Pueden Hacer en Un Partido del Mundial 2026? Esto Pasa con las Tarjetas Rojas y Amarillas

Durante el tiempo reglamentario de 90 minutos, los equipos pueden llevar a cabo 5 cambios que se pueden distribuir en 3 ventanas de cambio. Eso fue lo que hizo México ante Sudáfrica durante la inauguración del Mundial 2026: 2 cambios al minuto 66, otros 2 al 76’ y uno más a los 79 minutos de juego.

Sin embargo hay una excepción. Si el entrenador de un equipo decide hacer una sustitución en la pausa del medio tiempo, todavía tiene 3 ventanas de cambio para acomodar los otros 4 cambios.

Es decisión de cada técnico si usa las 3 ventanas de cambio. Por lo general, se guardan una para la recta final, por si sufren alguna lesión o alguno de sus jugadores recibe tarjeta roja o amarilla.

En una Copa del Mundo, luego de la fase de grupos, en las rondas de eliminatorias se permite el cambio número 6 del encuentro. Eso se debe a que se juegan tiempos extras, así que los entrenadores podrán hacer una sexta sustitución en caso de que lo requieran.

También en caso de conmoción cerebral, para cuidar la integridad del jugador, se permitirá un sexto cambio en lugar del lesionado y sin importar que el técnico haya agotado sus ventanas de cambio.

Con información de N+