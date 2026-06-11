Mundial 2026: ¿Cuántos Cambios Pueden Hacer los Equipos Durante un Partido?

Desde el Mundial anterior cambiaron las reglas para las sustituciones de futbolistas durante los partidos. Estos son los detalles

Alexis Vega entró de cambio por Julián Quiñones en el partido México vs Sudáfrica.Alexis Vega entró de cambio por Julián Quiñones en el partido México vs Sudáfrica. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¿Sabías cuántos cambios se permiten en el Mundial 2026? Descubre cómo México aprovechó esta regla en su victoria inaugural contra Sudáfrica.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+