Volcadura de Vehículo Deja Dos Personas Lesionadas en la Ciudad de Puebla

Los dos ocupantes del vehículo siniestrado en la colonia Anzures resultaron con lesiones, sin requerirse ser trasladados a un hospital.

Accidente Volcadura de Vehículo Dos Lesionados en Colonia Anzures PueblaFoto: X @SSC_Pue

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Intensa movilización en Puebla: Un vehículo volcó en la colonia Anzures dejando dos lesionados. Afortunadamente, no necesitaron ser llevados al hospital. Sigue la información en desarrollo.

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