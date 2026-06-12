Volcadura de Vehículo Deja Dos Personas Lesionadas en la Ciudad de Puebla

La tarde de este jueves 11 de junio de 2026 se registró un aparatoso accidente vial en calles de la colonia Anzures de la ciudad de Puebla que dejó dos personas lesionadas.

Un automóvil terminó volcado tras la intensa lluvia que cayó sobre la capital poblana, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia para atender el siniestro.

Vuelca automóvil en la colonia Anzures de Puebla; Hay dos lesionados

Fue aproximadamente a las 19:00 horas de este jueves que se registró la volcadura de un automóvil en la colonia Anzures, al suroriente de la capital poblana.

Paramédicos atendieron a los dos ocupantes del vehículo, quienes no requirieron ser trasladados a un hospital, mientras que elementos de Protección Civil municipal realizaron acciones de atención y mitigación de riesgos para mantener segura la zona.

Vuelca tráiler sobre la autopista Cuacnopalan-Oaxaca en Puebla

La mañana de este jueves la volcadura de un tráiler movilizó a cuerpos de emergencia y provocó el cierre parcial en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca a la altura del kilómetro 84, estas son las medidas que se tomarán.

El conductor del tractocamión perdió el control de la unidad con dirección a Oaxaca cerca del municipio de San José Miahuatlán perteneciente al estado de Puebla, por lo que testigos del accidente dieron aviso al número de emergencias.

Elementos de la Guardia Nacional de Carreteras y Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) se movilizaron a la zona y realizaron el abanderamiento correspondiente a la altura del km 083+900 para evitar algún otro incidente.

Con información de N+

GMAZ