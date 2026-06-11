Madre e Hija Pierden la Vida por Accidente Automovilístico en Carretera de Puebla

La menor de edad perdió la vida en el lugar, mientras que la madre había ingresado con vida al Hospital General de Ciudad Serdán.

El conductor involucrado se habría dado a la fuga.Foto: Capufe

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Impactante accidente en Aljojuca: madre e hija fallecen tras colisión de dos camionetas. La madre murió en el hospital, mientras que la menor perdió la vida en el lugar. Más información aquí.

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