Madre e Hija Pierden la Vida por Accidente Automovilístico en Carretera de Puebla

Madre e hija originarias de la comunidad de San Francisco de Asís, perteneciente al municipio de Tlachichuca, perdieron la vida tras un accidente automovilístico registrado sobre la carretera federal El Eeco-Esperanza, a la altura de San Antonio Las Luchillas, en el municipio de Aljojuca.

Durante las primeras horas de este jueves 11 de junio se confirmó el fallecimiento de la madre de familia, quien recibía atención médica en el Hospital General de Ciudad Serdán, luego de resultar gravemente herida en el percance.

Dos mujeres sin vida deja accidente en Aljojuca, Puebla

La menor perdió la vida horas antes a consecuencia de las lesiones sufridas. De acuerdo con los primeros reportes, dos camionetas se vieron involucradas en el hecho de tránsito.

Tras el impacto, varios de los ocupantes quedaron prensados entre los fierros retorcidos, por lo que fue necesaria la intervención de elementos del Cuerpo de Bomberos de San José Chiapa y Ciudad Serdán para realizar las maniobras de rescate.

Paramédicos de Aljojuca y San Juan Atenco brindaron atención en la zona. De manera preliminar, se informó que el presunto responsable del accidente habría huido del lugar.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR