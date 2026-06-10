Accidente de Camión de Paquetería Provoca Cierre en Lateral de la Autopista México-Puebla

Un fuerte accidente movilizó a los cuerpos de emergencias en la lateral de la Autopista México-Puebla, un conductor de un camión de paquetería perdió el control de su unidad y terminó saliéndose del camino.

Este incidente provocó el cierre en el acceso a la lateral de San Francisco Ocotlan hacia Sanctorum, lo que desencadenó tráfico en la zona mientras se llevaban acabo las diligencias correspondientes.

El camión de paquetería terminó destrozado de su parte frontal, lo que provocó un gran susto para el conductor y su acompañante quien afortunadamente no terminó volcado a pesar de la gravedad del incidente.

Al menos dos lesionados en accidente en la lateral de la Autopista México-Puebla

Paramédicos de dos unidades de SUMA arribaron al sitio para atender a los afectados, sin embargo, no requirieron un traslado al hospital, únicamente les colocaron collarines debido al impacto.

La unidad permaneció varios minutos en la mitad del terreno en espera de una grúa para su retiro, mientras que los automovilistas que circulaban cerca de las casetas de cobro del segundo piso de la lateral autopista se vieron afectados.

Volcadura en el Boulevar Hermanos Serdán moviliza a cuerpos de emergencias de Puebla

Se registró la volcadura de un vehículo se registró la noche de este martes en el cruce del Boulevar Hermanos Serdán y la 6 Poniente, en la colonia Amor de la ciudad de Puebla.

Corporaciones de atención a emergencias de la capital poblana acudieron al lugar para brindar auxilio a las personas que viajaban a bordo de la unidad siniestrada.

Los paramédicos que arribaron al sitio valoraron a los tres ocupantes del vehículo y descartaron lesiones de gravedad.

La vialidad fue cerrada temporalmente a la circulación para realizar las maniobras de aseguramiento y retiro de la unidad accidentada.

Con información de N+

MCS