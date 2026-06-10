Accidente de Camión de Paquetería Provoca Cierre en Lateral de la Autopista México-Puebla

La unidad salió proyectada hacia los terrenos aledaños a la lateral de la Autopista México-Puebla cerca de la incorporación al Periférico Ecológico.

Camión de Castores accidente en la lateral de la Autopista México-PueblaFoto: PB Comunicación

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Impactante accidente de camión en la lateral de la Autopista México-Puebla. Afortunadamente, no hay heridos graves. Tráfico afectado en la zona. Información en desarrollo.

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